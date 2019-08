Scoperti 20 mila pannelli stoccati illegalmente nel catanzarese, denunce Cc

LAMEZIA TERME (CZ), 11 AGOSTO - Oltre 20 mila pannelli fotovoltaici dismessi e stoccati illegalmente sono stati scoperti in un fondo agricolo dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme che hanno denunciato in stato di libertà gli amministratori dell'azienda proprietaria del terreno. Gli accertamenti successivi, svolti dai militari, hanno consentito di appurare che il materiale, poggiato direttamente al suolo ed esposto agli agenti atmosferici, era stoccato nell'area da circa due anni in attesa di essere avviato probabilmente all'esportazione. La vita media di esercizio dei moduli fotovoltaici si attesta intorno ai 15 - 20 anni e una volta raggiunto questo limite gli stessi devono essere smaltiti adeguatamente come richiesto dalla direttiva europea sui Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo un corretto smaltimento e recuperando e rimettendo nel ciclo della produzione tutti i materiali di cui sono composti.