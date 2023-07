Scudetto, Fiorita: "Napoli e Catanzaro le regine del sud. Il trionfo di azzurri e giallorossi grande segnale di riscatto"

“Napoli e Catanzaro sono le regine del sud e, anche se il calcio ovviamente non risolve i problemi delle nostre città, il trionfo di azzurri e giallorossi è un grande segnale di riscatto e di speranza per le nostre comunità”. E’ il messaggio Whatsapp che il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha inviato al primo cittadino della città partenopea Gaetano Manfredi, a cui è legato da rapporti di amicizia e stima, congratulandosi per il terzo scudetto conquistato dal Napoli.



Fiorita si è anche augurato che si possa lavorare all’organizzazione di una partita amichevole tra le due regine del sud, suggellando così il forte legame, storico e culturale, tra le due città.

“Vedo grandi analogie, non solo calcistiche, nelle due straordinarie vittorie di Napoli e Catanzaro. Anticipo eventuali commenti ironici: sappiamo tutti che i problemi delle città non si risolvono con la vittoria di un campionato di calcio. Ma è innegabile che il calcio sia un fattore straordinario con effetti notevoli sia in campo sociale sia in campo economico. Catanzaro e Napoli con le loro straripanti vittorie nei rispettivi campionati hanno dimostrato che al sud ci sono forze, energie, idee, capacità organizzative. Migliorare le città tocca a noi sindaci, assieme alle altre istituzioni pubbliche, ma dal calcio arriva una ventata di ottimismo che lascia ben sperare per il futuro. Viva Napoli, viva Catanzaro”.