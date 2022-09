Scuola: virologo, non è più pericolosa di altri ambienti. Perno, tassi di infezione tra i bambini sono mediamente bassi.

ROMA, 01 SET - Se si fa attenzione e si mantengono le distanze, la scuola "non è più a rischio di contagio di un supermercato o di un cinema". Secondo il virologo Carlo Perno, direttore dell'unita' di Microbiologia dell'ospedale Bambino Gesu' di Roma, al momento non c'è alcuna evidenza che i bambini siano più contagiati dal virus SarsCov2 e che contagino più degli altri. "Gli insegnanti non devono temere. I tassi di infezione tra i bambini sono mediamente bassi, di solito rimangono contagiati in famiglia, più che contagiare loro", rileva. I dati disponibili al momento indicano che "i bambini infettati malati di Covid-19 sono pochi, ancora meno quelli con una carica virale infettante. Mantenendo la distanza e facendo attenzione, a scuola non si è più a rischio che compiendo altre normali operazioni in altri ambienti, come supermercati, autobus o cinema", prosegue il virologo.

Per avere il rischio zero, conclude, "non bisognerebbe uscire di casa, andare ovunque ci siano degli estranei. Non vedo dunque una sostanziale pericolosità della scuola".