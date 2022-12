Sellia Marina, auto con tre giovani perde il controllo esce fuori strada ribaltandosi i Vvf estraggono giovane incastrato

SELLIA MARINA, 11 DIC. - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle ore 5.50 circa in loc. La Petrizia nel comune di Sellia Marina per incidente stradale. La vettura interessata una Fiat Tipo che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada ribaltandosi.

A bordo tre giovani ventenni. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre uno dei feriti che, sbalzato fuori dall'abitacolo, era rimasto incastrato sotto la vettura. Si procedeva altresì alla messa in sicurezza del sito e dell'autovettura.

I tre giovani venivano affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.





In aggiornamento