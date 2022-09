Sellia Marina Comune virtuoso: Al via una nuova stagione di programmazione

SELLIA MARINA 16 MAR - Una ridente e moderna cittadina, quale vuole diventare Sellia Marina, ha la necessità di dotarsi, fra i tanti strumenti di programmazione, di un Piano sulla viabilità e di riorganizzazione delle sue infrastrutture viarie, in raccordo con quelle esistenti e quelle di rango superiore come la SS 106 e la Ferrovia.



Ho sempre pensato che lo sviluppo di un’area sia interdipendente da reti di trasporto e pianificazione urbanistica e che le stesse generano le direttrici e le traiettorie di sviluppo di un territorio.



In questa direzione l'adesione del Consiglio Comunale, unanime, alla realizzazione del nuovo tratto SS 106 tra Simeri e lo svincolo Passovecchio tale da diventare una priorità irrinunciabile del Governo Nazionale e del Governo Regionale se vogliamo che questa area del Mezzogiorno d’Italia esca dall’oscurantismo economico e di sviluppo che oramai è relegata dall’Unita d’Italia ad oggi.



Investire in un programma di ammodernamento e di messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti è questo l’obbiettivo programmatico che la Giunta Comunale di Sellia Marina, guidata da Francesco Mauro, ha aderito alla manifestazione di interesse per la concessione di contributi sulla viabilita' bandita dalla Regione Calabria presentando un progetto della strada Rivachiara-Finocchiaro per un importo pari a €. 2,6 Ml.



La viabilita' proposta fara' parte del Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS), in discussione gia' da molto tempo, e in relazione agli interventi per la chiusura dei passaggi a livello e la realizzazione di opere sostitutive.



Significa investire sul proprio futuro, sullo sviluppo economico, sociale e turistico oltre che sulla sicurezza e la circolazione e significa anche, in questo caso, mettere in relazione e in comunicazione le tante località urbane e marine della cittadina da tanto tempo divise da queste due barriere, divenute anche psicologiche oltre che fisiche.



Il Piano/Programma riguarderà anche la realizzazione di piste ciclabili su strada, su circuiti e su piste sportive in modo tale da collegare le numerose località marine della costa con le aree interne e con Riserva Regionale delle Valli Cupe.



Il programma rientra nelle “segnalazioni” fatte alla Regione Calabria per la realizzazione della ciclovia della Magra Grecia.



La programmazione comunale continua con l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, divenuto oramai indispensabile sia per il variato assetto dello stato di fatto e sia per fronteggiare calamità naturali e contestuali come le emergenze sanitarie ancora in corso.

Nel contesto della Sicurezza Urbana è in via di ultimazione il progetto di video-sorveglianza del territorio comunale. Esso riguarderà principalmente gli edifici pubblici -scuole, cimitero, isola ecologica, depuratori, pozzi idrici, serbatoi, parco giochi ed aree attrezzate, lungomare Ionio, vie ed incroci principali, luoghi di abbandono rifiuti-.

Nella stessa direzione gli interventi sul dissesto idrogeologico che riguarderà aree ed ambiti ritenuti sensibili dalla Regione Calabria ed inseriti in un programma di interventi segnalati dagli Uffici Comunali.

Così anche, alle battute finali, il Piano Cimiteriale Comunale con la finalità di migliorare il decoro complessivo delle sepolture dei propri cari all’interno della’area, con la previsione di loculi comunali, familiari ed aree per cappelle private con i relativi servizi e opere di urbanizzazione.

Lo sforzo di programmazione riguarderà anche la pubblica illuminazione con la redazione del Piano Regolatore della Illuminazione Pubblica (PRIC) con l’intento di regolamentare e razionalizzare l’uso della pubblica illuminazione.

Il REPORT si conclude con le opere pubbliche avviate ed in corso: lavori di depurazione e collettamento, lavori di superamento ferrovia con sottovia e sopra via, lavori di adeguamento sismico delle scuole di Uria e Sellia Marina -via Giardinello-, miglioramento sismico Municipio, interventi sulle reti tecnologiche (ingegnerizzazione reti idriche, tratti fognari, efficentamento pubblica illuminazione) e sulle pavimentazioni stradali.

Questo è una parte del lavoro straordinario, di questa Maggioranza, senza dimenticare l’iter oramai avviato del PSC sotto la cui ègida saranno indirizzati tutti i programmi finanziari, di riqualificazione e di rigenerazione urbana.

CRESCITA, COMPLESSITÀ e VISIONE del proprio futuro sono le connotazioni che Sellia Marina sta affrontando con grande coraggio e lungimiranza e con la consapevolezza che altre sfide ci attendono in tema di sostenibilita ambientale e di buone pratiche amministrative.

*architetto capogruppo in seno al consiglio comunale e delegato LL.PP E Urbanistica

Giuseppe Madia