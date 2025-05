Sellia Marina (CZ) si prepara alla Festa Patronale di San Nicola

Tempo di lettura: ~3 min

Sellia Marina si prepara alla Festa Patronale di San Nicola: tradizione, fede e spettacolo dal 29 al 31 maggio 2025

Sellia Marina (CZ) – Anche quest’anno la comunità di Sellia Marina si stringe attorno alla figura di San Nicola di Bari, suo Santo Patrono, per tre giorni di celebrazioni religiose e civili che uniscono fede, cultura e intrattenimento. Dal 29 al 31 maggio 2025, il paese vivrà un ricco programma di eventi che coinvolgeranno adulti e bambini, residenti e visitatori.

Il programma religioso: un cammino di fede condivisa

Il cuore della festa resta la dimensione spirituale, con momenti di raccoglimento e preghiera promossi dalla Parrocchia del Ss. Rosario. Si inizierà giovedì 29 maggio con la Santa Messa mattutina e l’Adorazione Eucaristica, mentre venerdì 30 maggio saranno protagoniste le processioni che attraverseranno scuole, quartieri e istituzioni, portando il messaggio di San Nicola in ogni angolo del paese.

Il 31 maggio, giorno clou della festa, culminerà con la Messa Solenne delle 17:00, seguita dalla tradizionale processione che attraverserà le principali vie della città, animate dalla partecipazione della Banda Città di Tiriolo.

Il programma civile: arte, musica e spettacolo per tutti

Oltre alla componente religiosa, grande spazio sarà riservato agli eventi civili che animeranno le serate di Sellia Marina. Venerdì 30 maggio sfileranno nelle vie del paese gli affascinanti Giganti di Taurianova, simboli viventi di una tradizione che racconta storie e leggende popolari. Le loro esibizioni si terranno dalle 18:00 alle 20:00 a Calabricata e dalle 21:30 alle 23:30 a Sellia Marina centro.

Sabato 31 maggio alle 22:00, l’attesissimo concerto di Cecè Barretta, cantautore calabrese molto amato dal pubblico, accenderà Via San Francesco da Paola con musica e passione. A seguire, alle 24:00, l’estrazione della Lotteria di San Nicola e un grande spettacolo pirotecnico chiuderanno in bellezza i festeggiamenti.

Il messaggio dei parroci: "San Nicola ci guida verso un futuro migliore"

A rendere ancora più speciale questa festa, il toccante messaggio dei parroci Don Raffaele e Don Giuseppe, che hanno voluto rivolgersi con affetto alla comunità:

"Cara comunità di Sellia Marina, in occasione della festa patronale di San Nicola, il nostro amato protettore, desideriamo esprimere il nostro profondo affetto e gratitudine per la vostra fede e la vostra devozione. Questa festa è un momento di gioia e di riflessione, un'occasione per ringraziare il Signore per le sue benedizioni e per celebrare il nostro santo patrono.

San Nicola è un esempio per tutti noi, un uomo che ha saputo vivere la sua fede in modo concreto e che ha dato la sua vita per il prossimo. Il suo esempio ci incoraggia a essere testimoni di fede nel mondo, pellegrini di Speranza, e a praticare la carità non avendo paura di amare il prossimo, come ha fatto lui.

In queste giornate di festa, desideriamo esprimere anche il nostro impegno a continuare a servire la comunità con la stessa dedizione e il desiderio di essere punti di riferimento per tutti. Siamo fiduciosi che insieme, con la guida di San Nicola, potremo costruire un futuro migliore per tutti.

Auguriamo a ciascuno di voi e alle vostre famiglie un’ottima festa patronale! Che San Nicola vi benedica e vi custodisca sempre."

I vostri Parroci Don Raffaele e don Giuseppe