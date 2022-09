Sellia Marina. Il Sindaco Francesco Mauro: buoni spesa, ecco le Prime Consegne

SELLIA MARINA (CZ) 16 APR - Quasi conclusa l'istruttoria dei buoni spesa, si parte con le prime consegne!

L’elenco dei negozi e dei punti vendita abilitati è pubblicato sul sito del Comune di Sellia Marina, al seguente link:

CLICCA QUI per scaricare l’elenco degli operatori commerciali operanti in ambito comunale aderenti all'iniziativa per la fornitura dei generi alimentari e prodotti di prima necessità ai beneficiari di buoni spesa



I NUMERI

Sono state istruite -a cura del Settore Servizi Sociali del Comune- e ritenute ammissibili, oltre #300 domande!

CRITERI

Per come previsto nel bando, è stato seguito il criterio di proporzionalità rispetto ai componenti il nucleo familiare, come di seguito riportato:

- Di 5 e più componenti: € 300

- Di 4 componenti: € 250

- Di 3 componenti: € 200

- Di 2 componenti: € 150

- Di 1 componente:€ 100

ISTRUZIONI

Ad ogni nucleo familiare assegnatario, saranno recapitati i buoni spesa in formato cartaceo (come riportato in foto) del valore di € 20 e € 50. Si evidenzia che i buoni sono di diverso colore a secondo il valore e sono muniti di Bollo Anticontraffazione.



Il buono spesa è personalizzato, non è trasferibile, né cedibile a terzi e ne convertibile in denaro contante. I contraffattori verranno puniti a norma di legge.



MODALITÀ DI CONSEGNA

Onde evitare, assembramenti e/o disagi di varia natura, i buoni spesa saranno #recapitati a #domicilio a cura del personale di Polizia Locale e Dipendenti comunali. I beneficiari dovranno firmare per ricevuta la modulistica dell'avvenuta consegna.

Ringraziamenti

alla D.ssa Bianco -Responsabile del Settore Servizio Sociale-, all'Avv. Impera -Responsabile del C.O.C. e Comandante della P.L.-, ed al Personale che ha dato la propria collaborazione per l'istruttoria delle domande e la consegna dei buoni spesa, in un delicato momento di emergenza sanitaria.

L'Assessore ai Servizi Sociali Impera

Il Sindaco Francesco Mauro