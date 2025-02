Sellia Marina: “Pellegrini di Speranza” – Un momento di Grazia e Preghiera alla Chiesa Ss. Rosario

Sellia Marina ha vissuto un momento di profonda spiritualità e unione durante la Veglia di Preghiera tenutasi presso la Chiesa Ss. Rosario. L’evento, intitolato “Pellegrini di Speranza”, ha radunato giovani, famiglie e fedeli in un’ora di intensa preghiera e riflessione, confermando ancora una volta l’importanza della fede e della comunità.

Un Incontro di Grazia e Ringraziamento

La serata è stata un’occasione per ringraziare il Signore e la Vergine Maria per il tempo di grazia condiviso, reso ancor più significativo dalla presenza dei giovani della Parrocchia S. Maria Zarapoti di Catanzaro e dal carissimo don Salvatore Bilotta, guida spirituale e punto di riferimento per tanti fedeli.

La Presenza del Servizio Diocesano e del Coro Parrocchiale

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile di Catanzaro - Squillace, che ha sapientemente guidato il momento di preghiera e di adozione spirituale, accompagnato dalle melodie toccanti del coro parrocchiale. La sinergia tra i giovani, i fedeli e i cori ha creato un’atmosfera carica di emozione e partecipazione.

La Croce Pellegrina: Simbolo di Speranza e Unione

Un simbolo particolarmente significativo della serata è stata la Croce Pellegrina, realizzata con amore e dedizione dai giovani del Ceis di Catanzaro. Dopo aver ispirato e accompagnato la preghiera a Sellia Marina, la croce farà ora tappa presso la Parrocchia S. Maria Zarapoti a Catanzaro, proseguendo il suo cammino di speranza e fede.

Un Momento di Preghiera per Papa Francesco

Durante la veglia, la comunità ha rivolto una preghiera speciale per Papa Francesco, in questo momento di malattia e prova. Un gesto di profonda vicinanza spirituale e di affetto verso il Santo Padre, simbolo di fede e speranza per tutti i cattolici.

Una Comunità che Vive la Fede

La serata ha visto una numerosa partecipazione di giovani e famiglie, testimoniando una forte comunità di fede che vive intensamente momenti di preghiera e condivisione spirituale. La Veglia di Preghiera ha rappresentato un’esperienza di grazia e unione, rafforzando il legame tra i fedeli e alimentando la speranza in un tempo di sfide e difficoltà.

Un Ringraziamento alla Comunità

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo evento speciale. La loro presenza e partecipazione orante hanno reso questo incontro un momento indimenticabile di fede e comunione.

Sellia Marina continua così il suo cammino di speranza e preghiera, rafforzando i valori spirituali e la coesione della comunità. In attesa dei prossimi momenti di incontro, la croce pellegrina proseguirà il suo viaggio, portando con sé i sentimenti di fede e speranza che hanno animato questa indimenticabile serata.