Opera Sacra a Calabricata: spettacolo di fede e tradizione incanta Sellia Marina (Fotogallery)

Sellia Marina, successo straordinario per l’Opera Sacra a Calabricata: oltre 2000 spettatori per il Sacro Dramma

SELLIA MARINA – Un grande successo di pubblico e partecipazione per l’Opera Sacra andata in scena sabato 19 aprile nella frazione Calabricata, nel territorio di Sellia Marina. L’evento, promosso dalla parrocchia del SS. Rosario, ha saputo coniugare tradizione, fede e comunità in una rappresentazione che affonda le sue radici nel secolo scorso ed è considerata tra le più importanti espressioni di arte popolare e religiosa in Calabria.

Dal primo mattino fino al tardo pomeriggio, il terreno all’aperto di proprietà della parrocchia si è trasformato in un affascinante scorcio della Palestina di duemila anni fa. Il palco ha ospitato una scenografia imponente che riproduceva luoghi simbolici come il Cenacolo, il Sinedrio, il Getsemani, la Reggia di Erode, il Pretorio di Pilato e il Calvario.

Una rappresentazione monumentale

Ben 15 atti per oltre 10 ore di recitazione, 70 attori tra i 5 e i 70 anni, numerosi volontari dietro le quinte e un impegno collettivo che ha coinvolto l’intera comunità selliese. Il Sacro Dramma, diretto da Francesco Rugiero con il supporto di Carlo Scalise, ha visto in scena interpreti, comparse, guardie del Sinedrio e soldati romani, per una narrazione intensa e coinvolgente della Passione di Cristo.

Emozione, spiritualità e partecipazione

Circa 2000 persone hanno assistito alla rappresentazione, in un clima di riflessione spirituale e profonda condivisione. «Un’opera che racconta il sacrificio e la speranza – hanno commentato i parroci don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino – in un momento che ha toccato il cuore di ogni spettatore. Ringraziamo il Comune e il Consiglio regionale per il patrocinio concesso».

Presenti all’evento anche l’Amministrazione comunale al completo con il sindaco Walter Placida, i Carabinieri della compagnia e della Stazione di Sellia Marina, e rappresentanti della Marina Militare, a testimonianza dell’importanza che l’Opera Sacra riveste nel panorama culturale e religioso locale.

Un evento che unisce

Il sindaco Walter Placida ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per l’iniziativa: «Un plauso ai parroci e all’intera comunità. Questo evento è l’emblema di una Sellia Marina viva, unita, che sa valorizzare le proprie tradizioni più autentiche».

Un’esperienza da tramandare

L’attenzione ai dettagli scenografici, la cura musicale, gli effetti coreografici di rara suggestione hanno contribuito a rendere la rappresentazione un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti, consolidando l’Opera Sacra come appuntamento simbolico per la tradizione religiosa calabrese.