Sellia Marina, un’esplosione di colori e creatività: successo per l’evento “Ci vuole un fiore”

Tempo di lettura: ~3 min

SELLIA MARINA – 20 giugno 2025 – Un'esplosione di colori, emozioni e sorrisi ha illuminato piazzetta Giuditta Levato in occasione dell’edizione 2025 della manifestazione "Per fare tutto… ci vuole un fiore", promossa dall’associazione "Sei di Sellia Marina se…" in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, guidato dal Dirigente Scolastico prof. Angelo Gagliardi.

Un evento che ha saputo intrecciare musica, moda, cultura, benessere e creatività, trasformando un progetto scritto in un’esperienza indimenticabile per l’intera comunità.

Un grazie corale: istituzioni, scuole, artisti e volontari uniti dalla bellezza

La manifestazione ha potuto contare sul sostegno e sulla partecipazione attiva di tante realtà locali. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Sellia Marina, alla Presidenza del Consiglio Regionale, all’ingegner Antonio Ferrarelli, a Domenico Fratto, a De Salazar Group, Pol Service e alla Parrocchia del Santo Rosario, premiata con un riconoscimento speciale per il suo impegno nella comunità.

Un grazie sentito anche a tutti i partecipanti – grandi e piccoli – che hanno dato voce al tema del fiore, con interpretazioni originali e appassionate nei contest di musica, moda e scuola, e alla giuria, attenta e sensibile.

L’enciclopedia botanica dei bambini e il talento delle scuole

I veri protagonisti dell’evento sono stati i bambini e ragazzi delle scuole. Gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria (Sellia Marina, Uria e Calabricata) hanno partecipato al concorso "Enciclopedia Botanica", presentando lavori curati e fantasiosi che hanno raccontato il mondo delle piante con occhi curiosi e spirito scientifico.

In particolare, la classe quinta di Calabricata è stata premiata con il Giglio d’Oro 2025 – Sezione Scuola, mentre tutti i piccoli partecipanti hanno dimostrato entusiasmo, dedizione e grande talento.

Moda, canto, danza: il fiore sboccia in ogni forma d’arte

Il contest Moda è stato una vera fucina di estro e colori, con abiti ispirati alla natura e alla femminilità floreale. I vincitori del Giglio d’Oro – Moda sono stati: Concetta Dragone, Marialuisa Cenaro, Concetta Grenci, Franca Mercurio e Simona Dardano.

Per la sezione Canto, si sono distinti Sofia Rania, Valerio Valentino e Carmen Garcea, conquistando il pubblico con voci fresche e coinvolgenti.

Un plauso va anche alla Royal Ballet e alla Funsport Center, premiati con riconoscimenti speciali per l’impegno e la qualità artistica dimostrata.

Un lavoro di squadra che ha profumato di magia

Il successo dell’evento è stato reso possibile da un vero lavoro di squadra. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno operato dietro le quinte: organizzatori, tecnici, volontari, le Fatine delle frittelle, gli uomini dell’angolo panini, i ragazzi dello stand zucchero filato, ticket e drink. Petali preziosi come Teresa, Domenico, Giovanni, Pietro, Angela, Sara e Agata hanno contribuito con passione e dedizione.

Grazie anche a chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio, superando rinvii, ostacoli e paure: Marco Bianco, Officina delle Idee e tutte le persone che ci sono state, sempre.

I fiori della gratitudine

Un ringraziamento speciale va ai professionisti e creativi che hanno reso possibile il contest moda e che hanno messo anima e cuore nella manifestazione:

Giusy Ferrarelli

Francesca Bonofiglio

Antonella De Santis

Battista Bianco

Nicole Torchia

Concetta Dragone

Marialuisa Cenaro

Concetta Grenci

Franca Mercurio

Simona Dardano

Angela Elia

Barbara Elia

Silvana Schirripa

Maria Doria

Tracy Vatrano

Un grazie va anche a Rima Laboratori, premiata per il lavoro come giurato e per il quotidiano contributo al benessere della comunità.

Un fiore che resta nel cuore

L’obiettivo era celebrare il fiore, la creatività e il valore dello stare insieme. Ci siamo riusciti, insieme – così hanno commentato gli organizzatori Stefano, Lucia e Olga, a nome dell’associazione "Sei di Sellia Marina se…".

E Sellia Marina risponde con un sorriso: perché, ancora una volta, per fare tutto… ci vuole un fiore.

Vincitori del Giglio d’Oro 2025

Sezione Canto:

Sofia Rania

Valerio Valentino

Carmen Garcea

Sezione Moda:

Concetta Dragone

Marialuisa Cenaro

Concetta Grenci

Franca Mercurio

Simona Dardano

Sezione Scuola:

Classe quinta di Calabricata

Premi Speciali:

Parrocchia del Santo Rosario

Royal Ballet

Funsport Center

Rima Laboratori