Sempre più consenso istituzionale per la “Strada Regia delle Calabrie”. Francesco Picarone, (Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania) : “Il Consiglio Regionale della Campania, fornendo il patrocinio morale al progetto ArcheoCammino "La Strada Regia delle Calabrie", ha creduto sin dall'inizio che tale strumento possa essere un'importante occasione di rilancio culturale e turistico per le zone interne”.

Vito Bardi (Presidente Regione Basilicata) : “La Strada Regia delle Calabrie è importante iniziativa di promozione culturale e turistica che coinvolge oltre quaranta comuni dell’antico asse viario del Sud Italia”.

Vienna Cammarota (che a 73 anni ha iniziato il cammino a piedi verso la Cina): “Attraverserò altri 22 Borghi della Strada Regia e poi ripartirò per la Georgia da dove riprenderò il cammino verso la Cina”.

Vienna Cammarota entra non bastoncini da trekking e zaino in spalla nella Sala della Stampa Estera a Roma!!

Nel link immagini e interviste a Vienna Cammarota https://we.tl/t-RMcAFadCRs

Luca Esposito (scrittore, architetto, storico autore della ricerca, Responsabile del Progetto di rilancio dei Borghi sulla Via Regia delle Calabrie di Archeoclub D’Italia) : “Ben 2200 anni di storia, 490 km da Napoli a Reggio Calabria, 44 città in 260 km di percorso studiato, 3 Regioni, 4 Province, 3 Parchi Nazionali, testimonianze di epoca romana, settecentesca, ottocentesca ma anche siti de neolitico e del paleolitico. Il cammino di Santiago crea un indotto economico di 300 milioni di euro l’anno, la Strada Regia delle Calabrie, nella sua fase iniziale potrebbe arrivare a ben 30 milioni di euro l’anno”.

Ciro Bonajuto (Vice Presidente Nazionale dell’Anci e sindaco di Ercolano) : “Lungo quei 260 Km di strada c’è la nostra storia e il Mezzogiorno deve svilupparsi intorno al turismo, alla cultura e alla legalità. Sviluppare gli attrattori minori per creare un vero e proprio indotto sociale. Con il turismo e con la bellezza possiamo costruire un futuro migliore. Ad Ercolano grazie all’investimento in cultura e turismo siamo passati da 200 posti letto a ben 2000 posti letto. Nel 2023 attesi 500.000 turisti al Parco Archeologico e altri 800.000 al Vesuvio”.

Scavi archeologici in corso a Laino Borgo.

In prima linea c’è la Regione Campania!

“Il Consiglio Regionale della Campania, fornendo il patrocinio morale al progetto ArcheoCammino "La Strada Regia delle Calabrie", ha creduto sin dall'inizio che tale strumento possa essere un'importante occasione di rilancio culturale e turistico per le zone interne – ha affermato Francesco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania - e i piccoli borghi, in linea con le direttive ed i principi del PNRR.

La collaborazione con Archeoclub d'Italia, si è concretizzata nel supporto, nelle attività di coinvolgimento dei Comuni alla stipula del Protocollo d'intesa, ritenuto strumento fondamentale per creare una rete di condivisione delle iniziative di sviluppo culturale e sociale che sono al centro del progetto.

Iniziative di questo tipo sono importanti anche per il coinvolgimento della popolazione giovanile dei piccoli Comuni, stimolando la nascita di idee imprenditoriali legate al turismo responsabile e sostenibile”.

Le istituzioni ci sono: dai comuni alle Regioni, alle Città Metropolitane.

“Ben 2200 anni di storia, 490 km da Napoli a Reggio Calabria, 44 città in 260 km di percorso studiato, 3 Regioni, 4 Province, 3 Parchi Nazionali, testimonianze di epoca romana, settecentesca, ottocentesca ma anche siti de neolitico e del paleolitico. Questa è la Strada Regia delle Calabrie, il cui marchio, il cui brand è stato presentato per la prima volta, oggi alla Stampa Estera. Uno studio realizzato sul campo, durato ben 8 anni, ha dato vita ad un progetto di sviluppo turistico – culturale e sociale che rappresenta una vera novità per l’Italia. Otto anni durante i quali abbiamo studiato le cartografie di fine ‘700 per ritrovare un patrimonio culturale straordinario – Lo ha annunciato Luca Esposito, architetto, storico, delegato Archeoclub D’Italia al Programma di Riqualificazione dei Borghi sulla Via Regia delle Calabrie - fatto di 30 Taverne ottocentesche, 40 ponti di epoca romana o ottocentesca. Siamo in presenza di 260 km di storie, volti e persone. A Morano Calabro ad esempio, un dipendente divenuto imprenditore, ha recuperato i ruderi e li ha trasformati in un Albergo Diffuso, dando la possibilità a Morano di diventare un Borgo per i giovani con Biblioteca per ragazzi e Centro Studi per i giovani. E lungo anche il tracciato romano della Via Popilia che abbiamo trovato con una metodologia innovativa di ricerca, possiamo trovare Battisteri Paleocristiani, siti millenari davvero unici. Un patrimonio culturale fuori dai circuiti tradizionali, ma che adesso ha luce”.

E ieri con i vertici nazionali di Archeoclub D’Italia, rappresentati dal Presidente Rosario Santanastasio e dal Consigliere Innocente Cataldi, alla Stampa Estera, per la presentazione del progetto c’erano anche Vienna Cammarota, storica camminatrice e Ciro Bonajuto, Vice Presidente Nazionale dell’ANCI.

E Vienna, ha portato, alla Stampa Estera, i bastoncini da trekking, lo zaino e il Leone di Venezia!!

La Cammarota è Guida Ambientale Escursionistica. Il 26 Aprile del 2022, Vienna è partita dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, sito meraviglioso gestito da Archeoclub D’Italia. La Guida Ambientale Escursionistica ha attraversato la Slovenia, la Serbia, la Croazia, la Bulgaria, la Turchia, la Georgia, più di 3500 Km. Poi il momentaneo rientro in Italia. A breve Vienna ripartirà per la Georgia da dove riprenderà il cammino a piedi verso Pechino, dove dovrebbe arrivare non prima del Dicembre 2025!

Vienna ha annunciato anche il suo prossimo percorso: attraversamento di altri 22 borghi della Strada Regia delle Calabrie.

La Cammarota ha già percorso ben 187 km sulla Strada Regia.

“E’ un progetto importante anche perché ci leghiamo alla storia. I nostri avi erano intelligenti. Prima di rimettermi in cammino per la Cina, prometto che attraverserò altri 22 Borghi della Strada Regia delle Calabrie. Toccando, attraversando questi borghi noi riusciamo a rivalutarli – ha dichiarato Vienna Cammarota, anni 73, Guida Ambientale Escursionistica, storica camminatrice e Testimonial di Archeoclub D’Italia nel Mondo - e con il cammino andiamo anche ad incentivare la formazione dei giovani. Se i giovani iniziano a vedere l’opportunità, lo sviluppo di un indotto economico figlio del turismo eco – sostenibile, crede di più nella promozione e nell’importanza della valorizzazione del Patrimonio Culturale ed inizia ad investire anche sulla propria formazione personale”.

A Laino Borgo sono in corso anche importanti scavi archeologici. Tutti i sindaci della Strada Regia delle Calabrie, oggi alla Stampa Estera, hanno indossato la Fascia Tricolore osservando anche un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro.

Ad Ercolano si è passati da 200 a ben 2000 posti letto. Attesi ben 1.300.000 turisti per il 2023!

“La Strada Regia delle Calabrie è una grande risorsa culturale. Lungo quei 260 Km di strada c’è la nostra storia e il Mezzogiorno deve svilupparsi intorno al turismo, alla cultura e alla legalità. Sviluppare gli attrattori minori per creare un vero e proprio indotto sociale. Con il turismo e con la bellezza possiamo costruire un futuro migliore.

Ad Ercolano - ha affermato Ciro Bonajuto, Vice Presidente Nazionale dell’ANCI e sindaco di Ercolano - grazie all’investimento in cultura e turismo siamo passati da 200 posti letto a ben 2000 posti letto. Ciò che mi inorgoglisce è che non è arrivata la multinazionale a costruire grandi alberghi ma tanti B&b nati nel centro storico, proprio lungo la Strada Regia delle Calabrie. Questi B&B rappresentano uno stimolo per i giovani anche a credere nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Con la cultura creiamo indotto sociale. Ad Ercolano abbiamo già recuperato i dati antecedenti al Covid. Per il 2023 prevediamo ben 500.000 turisti al Parco Archeologico e 800.000 al Vesuvio. Stiamo partendo con un grande progetto di riqualificazione creando una passeggiata archeologica sugli scavi”.

