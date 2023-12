Sequestrata e picchiata per un debito: donna liberata dalla polizia a Monza

Una donna di 43 anni, di origine srilankese, è stata liberata dalla Polizia di Stato venerdì scorso a Monza dopo essere stata rapita, picchiata e rinchiusa in un appartamento da tre connazionali a causa di un debito di denaro. Tre persone, due donne e un uomo, suoi connazionali, sono state arrestate per sequestro di persona.

A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Ha riferito di aver visto una donna legata mani e piedi, che chiedeva aiuto dal balcone di un appartamento situato al quinto piano di un palazzo.

Agenti della Squadra Mobile e i vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso alla donna, liberandola pochi minuti dopo l'allarme.

La vittima, una donna di 43 anni, ha raccontato di essere stata picchiata, legata a una sedia e imbavagliata nel pomeriggio di giovedì dai suoi tre connazionali, di cui due erano suoi conoscenti. Si è venuto a sapere che si trattava di una coppia srilankese a cui aveva chiesto un prestito di denaro, che avrebbe dovuto restituire proprio in quei giorni.

All'interno dell'appartamento in cui la donna è stata rinchiusa, la Polizia ha rinvenuto pezzi di nastro adesivo simile a quello utilizzato per immobilizzarla. Inoltre, c'era una sedia sopra la quale una corda per tapparella la fissava a un calorifero nelle vicinanze.

Qualche ora dopo il salvataggio, gli agenti sono riusciti a rintracciare e arrestare i tre responsabili del sequestro di persona. La coppia srilankese, rispettivamente di 44 e 25 anni, è stata portata in carcere, mentre la terza persona, una donna di 26 anni, anch'essa srilankese, subirà un provvedimento di espulsione dal territorio italiano dopo un rigetto di ricorso per asilo politico. Il prefetto di Monza ha emesso il provvedimento, che comporterà il ritiro del suo passaporto e un controllo da parte della Questura per organizzare il rimpatrio. (Immagine archivio)