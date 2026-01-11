Serie A: Atalanta-Torino 2-0, Dea da Europa. Roma spettacolo nel finale, Como e Udinese frenano: oggi Inter-Napoli

Tempo di lettura: ~3 min

Sabato ricco di spunti nella 20ª giornata di Serie A: l’Atalanta supera il Torino 2-0 con De Ketelaere e Pasalic e rilancia con forza la corsa Europa; la Roma batte il Sassuolo 2-0 con due gol in tre minuti; pareggi con emozioni in Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Domenica 11 gennaio (20:45) arriva la supersfida Inter-Napoli.

Atalanta-Torino 2-0: De Ketelaere torna al gol, Pasalic chiude i conti

Al Gewiss (Bergamo) l’Atalanta piazza la terza vittoria consecutiva e manda un messaggio chiaro alle rivali della zona alta: la strada verso l’Europa passa dalla continuità, e la Dea in questo momento ne sta trovando tanta.

La gara si sblocca subito: al 13’ Charles De Ketelaere ritrova la gioia in campionato e “spiana” la partita. Nel complesso i nerazzurri partono meglio dopo un avvio aggressivo del Toro, creano occasioni (con Zalewski vicino al raddoppio e un palo colpito da Zappacosta nella ripresa) ma devono anche soffrire nella mezz’ora centrale del secondo tempo, quando il Torino alza il baricentro e costringe Carnesecchi a interventi determinanti. Nel recupero, a difesa granata sbilanciata, arriva il 2-0: Pasalic finalizza il contropiede e mette il sigillo.

Djimsiti ko: l’Atalanta vince ma perde un pilastro

La nota stonata della serata riguarda Djimsiti, costretto a uscire per infortunio: una situazione da monitorare perché può pesare nelle rotazioni difensive, soprattutto in una fase in cui l’Atalanta sta accelerando in classifica.

Classifica: aggancio in vista

Con questi tre punti, la Dea recupera terreno sul Como nella lotta per le posizioni europee, confermando che la “zona coppe” resta un obiettivo concreto e alla portata.

Roma-Sassuolo 2-0: svolta nel finale, Koné e Soulé lanciano i giallorossi

All’Olimpico la Roma non brilla per tutta la gara, ma quando alza i giri nel finale diventa imprendibile: al 76’ arriva l’1-0 firmato Manu Koné (azione costruita con qualità e rifinita da Soulé), poi al 79’ lo stesso Soulé raddoppia dopo una manovra corale che spegne definitivamente il Sassuolo.

Il dato che racconta la partita è semplice: due gol in tre minuti che trasformano fatica e pazienza in una vittoria pesantissima, anche in chiave classifica.

Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna ed è espulso, Baturina pareggia al 94’

Partita intensa e nervosa sul lago: il Bologna trova il vantaggio con Cambiaghi, ma poi resta in dieci (rosso) e nel recupero subisce la beffa. Al 94’ Baturina inventa l’episodio che vale l’1-1 e salva il Como, che continua a dimostrarsi durissimo da battere in casa.

Udinese-Pisa 2-2: quattro gol, pali e ribaltamenti

A Udine finisce 2-2 ed è un pareggio “pieno”: il Pisa passa con Tramoni, l’Udinese la ribalta con Kabasele e Davis (rigore), poi i toscani la riprendono con Meister. Nel finale non mancano i brividi, compresi pali e occasioni clamorose. Un punto che muove entrambe e che, per il Pisa, vale ossigeno in un momento delicato.

Oggi il big match: Inter-Napoli, sfida che vale doppio

Domenica 11 gennaio alle 20:45 va in scena Inter-Napoli, la partita più attesa del weekend: da una parte la capolista che vuole difendere il primato, dall’altra i campioni in carica a caccia di un segnale forte. È una di quelle notti che non spostano solo i punti: spostano fiducia, pressione e inerzia del campionato.