Serie A: il Napoli blocca la fuga dell’Inter, Milan ancora frenato

Scudetto apertissimo, pareggi pesanti e colpi di scena nella lotta salvezza

La Serie A continua a regalare emozioni e colpi di scena sia in vetta che nelle zone calde della classifica. Il big match di San Siro tra Inter e Napoli finisce in parità, mentre il Milan rallenta ancora. In basso, clamoroso passo falso del Lecce, che spreca tutto contro il Parma.

Inter–Napoli 2-2: scudetto rimandato, McTominay decisivo

A San Siro va in scena una sfida da scudetto intensa, combattuta e ricca di tensione. L’Inter prova l’allungo in classifica, ma il Napoli risponde colpo su colpo: 2-2 il risultato finale, specchio fedele di una corsa al titolo tutt’altro che chiusa.

I nerazzurri passano in vantaggio con Dimarco, ma la risposta partenopea è immediata grazie a McTominay, che firma l’1-1 con un guizzo da vero centravanti. Nella ripresa il copione si ripete: l’Inter torna avanti con il rigore trasformato da Calhanoglu, ma quando la fuga scudetto sembra avviata, lo scozzese del Napoli colpisce ancora, siglando il pareggio definitivo su assist di Lang.

Finale nervoso, con l’espulsione di Conte, protagonista di proteste veementi nei confronti dell’arbitro Doveri. In classifica l’Inter resta a quota 43 punti, con un margine ridotto sulle inseguitrici.

Milan fermato a Firenze: pari che pesa

Al Franchi il Milan non va oltre il pareggio contro una Fiorentina in evidente crescita. I rossoneri rallentano ancora e infilano il terzo pareggio nelle ultime cinque gare, lasciando per strada punti pesanti nella corsa ai primi posti.

La gara è vivace e corretta, con occasioni da entrambe le parti. I viola trovano il vantaggio con Comuzzo, sfruttando una disattenzione collettiva, ma il Milan reagisce nel finale e agguanta il pari con Nkunku, ancora decisivo in zona recupero. Nel finale la Fiorentina sfiora il colpaccio: traversa di Brescianini e grande intervento di Maignan su Kean.

Per i viola è il terzo risultato utile consecutivo, segnale concreto di uscita dal periodo nero.

Zona salvezza: Lecce si complica la vita, Verona ko

In chiave salvezza spicca il clamoroso harakiri del Lecce. I salentini partono fortissimo, segnano dopo pochi secondi e dominano la gara, ma una serie di episodi negativi ribalta tutto. L’espulsione di Banda cambia l’inerzia del match: il Parma ne approfitta, trova il sorpasso e approfitta anche della doppia inferiorità numerica dei pugliesi per portare a casa tre punti pesantissimi.

Situazione critica anche per il Verona, sconfitto in casa dalla Lazio. Match equilibrato, deciso da un autogol sfortunato di Nelsson su cross di Lazzari. I veneti scivolano all’ultimo posto insieme al Pisa.

Classifica fluida: Roma sale, Atalanta in rimonta

La classifica resta apertissima in ogni zona. Guadagna terreno la Roma, che vince in emergenza contro il Sassuolo. Il Como frena ma strappa un pari prezioso contro il Bologna.

Da segnalare anche la rimonta dell’Atalanta, tornata competitiva e concreta sotto la nuova gestione, mentre resta in attesa la Juventus, con i recuperi che chiariranno ulteriormente gli equilibri del campionato.

Serie A sempre più incerta

Tra scudetto, zona Europa e lotta salvezza, la Serie A si conferma uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. Nessuna fuga definitiva, tanti incroci decisivi all’orizzonte e una classifica destinata a cambiare volto con i prossimi recuperi.

Il campionato entra nel vivo: ogni punto pesa, ogni errore può costare caro.