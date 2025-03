Serie B 2024-2025: analisi completa della 31ª giornata tra sogni, incubi e rivelazioni

Serie B 2024-2025: la 31ª giornata racconta il campionato delle verità, tra conferme, sorprese e grandi deluse.

Sassuolo imprendibile, Pisa lancia il guanto di sfida, Spezia solido e concreto. Ma è anche il campionato delle sorprese come Catanzaro e Juve Stabia, e delle grandi deluse come Sampdoria e Salernitana. Alla 31ª giornata, la Serie B 2024-2025 entra nella fase decisiva e la classifica non mente più: chi merita è in alto, chi ha sprecato troppo è costretto a rincorrere.

La Serie B oggi è più equilibrata che mai

Con il Sassuolo già a 72 punti, la corsa alla promozione diretta sembra avere una padrona. Ma dal secondo posto in giù è battaglia: Pisa a quota 63, Spezia 55 e poi un gruppetto agguerrito che sogna almeno i playoff. E in fondo alla classifica, una lotta salvezza che coinvolge ben dieci squadre.

Le conferme: chi rispetta le aspettative

Sassuolo (1° - 72 pt): il ritorno in Serie A è solo questione di tempo. I neroverdi stanno dominando il campionato. 22 vittorie, 67 gol segnati e una difesa che subisce pochissimo. La retrocessione non ha rotto lo spirito del gruppo, anzi: la società ha blindato i pezzi pregiati e dato fiducia a un allenatore preparato. Il risultato è una squadra solida, concreta, che gioca bene e vince anche quando non brilla.

Pisa (2° - 63 pt): ambizione e continuità. Il Pisa si conferma tra le migliori realtà della B. Un progetto tecnico serio, una rosa equilibrata e la capacità di fare risultato sia in casa che fuori. Non è una meteora: è una squadra vera, con l’obiettivo Serie A ben impresso nella mente.

Le sorprese: chi va oltre ogni previsione

Spezia (3° - 55 pt): la miglior difesa del campionato. Lo Spezia ha sorpreso per compattezza. Ha perso solo 4 volte e incassato appena 23 gol: è la miglior difesa della Serie B. Lontano dai riflettori, ha costruito un percorso costante. Nessun fuoco di paglia: questo Spezia ha fame.

Catanzaro (5° - 46 pt): equilibrio e identità. Dopo la promozione, il Catanzaro doveva salvarsi. Oggi è da playoff, con un gioco tecnico, ordinato e intelligente. Non ha bisogno di fare la partita per fare risultato: sa soffrire, sa colpire. E fa sognare un’intera città.

Juve Stabia (6° - 46 pt): il miracolo campano. Probabilmente il vero miracolo del campionato. Partita per salvarsi, la Juve Stabia ha costruito un gruppo che gioca con entusiasmo, disciplina e fame. I numeri parlano: 12 vittorie, 46 punti e playoff alla portata.

Cesena (8° - 42 pt): neopromossa sì, ma con carattere. Tra le neopromosse, il Cesena è quella con più personalità. Ha saputo imporsi contro avversari più esperti, mostrando identità e coraggio. Un progetto giovane che funziona.

Le delusioni: chi non ha rispettato le aspettative

Sampdoria (17° - 32 pt): dalla Serie A ai playout. L’involuzione blucerchiata è drammatica. Con una rosa che sulla carta dovrebbe competere per la promozione, la Samp si trova invischiata nella zona playout. Problemi economici, poca continuità tecnica e un ambiente scosso stanno frenando una piazza che merita molto di più.

Salernitana (19° - 30 pt): crisi nera. Altro club ex Serie A che rischia la Serie C. Non è bastato l'organico, non sono bastati i cambi in panchina. La Salernitana ha smarrito tutto: identità, punti e sicurezza. Serve una scossa, o sarà retrocessione.

Reggiana (18° - 32 pt): involuzione preoccupante. Dopo un’ottima stagione scorsa, la Reggiana si è impantanata. I problemi sono davanti: solo 31 gol segnati. Poco peso offensivo, poca concretezza. E adesso la paura di perdere la categoria.

Zona salvezza incandescente

Cittadella, Südtirol, Frosinone, Carrarese, Mantova, Bari, Modena, tutte nel mezzo di un caos di classifica. Basteranno 3 punti per respirare, ma anche per precipitare. Il Cosenza ultimo (25 pt) spera ancora: le giornate sono poche, ma le possibilità ci sono.

Prossimo turno: sfide che valgono doppio

Palermo - Sassuolo: esame di maturità per i siciliani.

Catanzaro - Bari: sfida da playoff, profumo di Sud.

Frosinone - Cosenza: scontro diretto per non retrocedere.

Juve Stabia - Salernitana: chi perde rischia grosso.

Pisa - Modena: confermare il secondo posto non sarà semplice.

Conclusioni

Il bello della Serie B è che non finisce mai. La classifica cambia ogni settimana, le emozioni si rinnovano e ogni partita ha il sapore di una finale. Con 7 giornate al termine, niente è deciso. Ma una cosa è certa: tra conferme, rivelazioni e delusioni, il campionato cadetto resta uno dei più affascinanti e imprevedibili d’Europa.

Classifica Serie B 2024-2025: la situazione dopo 31 giornate

A sette turni dal termine, la classifica di Serie B si fa sempre più delineata. Il Sassuolo guida con autorevolezza il campionato, seguito da un Pisa determinato a inseguire fino all’ultimo. Lo Spezia consolida la zona playoff grazie alla miglior difesa del torneo, mentre alle sue spalle è bagarre per un posto tra le prime otto. In coda, si fa drammatica la situazione per Cosenza e Salernitana, con la Sampdoria pericolosamente invischiata nella zona playout.

Classifica Serie B aggiornata alla 31ª giornata:

Sassuolo – 72 pt Pisa – 63 pt Spezia – 55 pt Cremonese – 49 pt Catanzaro – 46 pt Juve Stabia – 46 pt Palermo – 42 pt Cesena – 42 pt Bari – 40 pt Modena – 38 pt Carrarese – 36 pt Frosinone – 36 pt Brescia – 34 pt Südtirol – 34 pt Cittadella – 34 pt Mantova – 33 pt Sampdoria – 32 pt Reggiana – 32 pt Salernitana – 30 pt Cosenza – 25 pt

Serie B: il programma completo della 32ª giornata

Il 32° turno promette scintille sia in vetta che in zona salvezza. La sfida di cartello è sicuramente Palermo - Sassuolo, ma anche lo scontro tra Juve Stabia e Salernitana è cruciale. In fondo, Frosinone - Cosenza vale molto più di tre punti. Di seguito tutte le partite in programma:

Venerdì 5 aprile 2025

Reggiana – Cremonese (ore 20:30)

Sabato 6 aprile 2025

Brescia – Mantova (ore 15:00)

Cittadella – Carrarese (ore 15:00)

Südtirol – Cesena (ore 15:00)

Frosinone – Cosenza (ore 15:00)

Pisa – Modena (ore 17:15)

Juve Stabia – Salernitana (ore 19:30)

Domenica 7 aprile 2025