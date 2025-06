"Serie B 2025/2026: la nuova battaglia è pronta a iniziare

Tempo di lettura: ~3 min

GENOVA – Il quadro della Serie B 2025/2026 è quasi completo. Mancano solo due caselle per definire il roster definitivo della prossima stagione. Gli ultimi verdetti arriveranno dal doppio confronto dei Playout tra Sampdoria e Salernitana, e dalla finale di ritorno dei Playoff di Serie C tra Pescara e Ternana.

Una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide, con piazze storiche e piazze emergenti pronte a darsi battaglia per inseguire il sogno della promozione in Serie A.

Playout Serie B: Sampdoria e Salernitana per un posto tra i cadetti

La sfida tra Sampdoria e Salernitana vale molto più della semplice permanenza in Serie B. Per i blucerchiati di Genova, la partecipazione ai playout è arrivata in extremis, complice la penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia, che ha comportato la retrocessione d'ufficio delle Rondinelle in Serie C.

Un’occasione inaspettata che la Sampdoria cercherà di cogliere al volo, ma di fronte ci sarà una Salernitana vogliosa di riscatto dopo una stagione complicata. Si prevede un doppio confronto ad alta tensione, dove la posta in palio è altissima: restare tra i cadetti o sprofondare in terza serie.

Playoff Serie C: Pescara a un passo dalla Serie B, ma la Ternana non molla

Parallelamente, tutta l'attenzione è puntata sulla finale di ritorno dei Playoff di Serie C tra Pescara e Ternana. Nella gara di andata, gli uomini di Silvio Baldini hanno espugnato il "Liberati" di Terni grazie a un gol di Letizia al 57’, conquistando un prezioso vantaggio in vista della sfida decisiva.

Lo stadio "Adriatico" è già sold out: i tifosi biancazzurri sognano il grande ritorno in Serie B e promettono un'atmosfera da brividi. Tra gli spettatori ci sarà anche Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, curioso di osservare da vicino quella che potrebbe essere una futura avversaria nella prossima stagione.

Serie B 2025/2026: il quadro delle squadre partecipanti

In attesa degli ultimi verdetti, ecco come si presenta la lista delle squadre che prenderanno parte alla Serie B 2025/2026:

Retrocesse dalla Serie A : Empoli, Venezia, Monza Confermate dalla scorsa stagione : Spezia, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Palermo, Bari, SudTirol, Modena, Carrarese, Reggiana, Mantova, Frosinone Promosse dalla Serie C : Padova, Virtus Entella, Avellino



Due posti ancora liberi

Mancano all’appello due squadre: una tra Pescara e Ternana, l’altra tra Sampdoria e Salernitana. Solo al termine di questi ultimi, decisivi confronti, conosceremo il quadro completo della Serie B 2025/2026.

Una stagione che vedrà il ritorno di piazze calde come Avellino e Padova, pronte a riportare entusiasmo in una categoria sempre più competitiva, e l'ennesimo tentativo di risalita di squadre ambiziose come Spezia e Palermo.

Chi si aggiungerà al gruppo? Non resta che attendere il verdetto del campo.

