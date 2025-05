Serie B, 38ª giornata. Sassuolo-Catanzaro 0-2. Biasci e Bonini regalano i play off alle Aquile

Tempo di lettura: ~2 min

Sassuolo-Catanzaro 0-1. Biasci e Bonini regalano i play off alle Aquile





REGGIO EMILIA 9 MAG. – Vittoria e play off per il Catanzaro che piega un Sassuolo appagato grazie a 2 reti (entrambe di testa) nella ripresa, ringraziando anche diversi interventi salva risultato del proprio portiere Pigliacelli.

Primo tempo con pochi sussulti e Sassuolo che ci prova sempre dalla distanza, mentre il Catanzaro è attento in ogni zona del campo. Al 7’ Berardi calcia col sinistro da fuori area con la palla termina sul fondo, I giallorossi si vedono al 13’ con una bella palla lavorata da Ilie, infilatosi in area senza trovare compagni pronti. Al 17’ Romagna cerca il tiro da fuori area che termina alto così come al 22’ con Obiang. Alla mezzora inizia a farsi vedere Pigliacelli in una efficace uscita disperata su Laurientè dopo un contropiede micidiale. Ancora alta la palla (38’) calciata su punizione da Berardi mentre al 44’ Lipani, col sinistro, anticipa Quagliata impegnando severamente Pigliacelli.

Ripresa che parte con lo stesso spartito del primo: al 5’ Laurientè si fa largo su Brighenti con Pigliacelli che risponde alla grande. Al 7’ arriva la rete che sblocca l’incontro grazie a Tommaso Biasci che di testa anticipa Muharemovic sfruttando a dovere il cross proveniente dalla destra dai piedi di Pontisso. Il Sassuolo non ci sta ed all’8’ ed 11’ Laurientè impegna Pigliacelli sempre reattivo, anche al 28’ su Berardi che calcia da 30 metri. Alla mezzora ancora protagonista Pigliacelli sul colpo di testa di Romagna dopo la punizione di Berardi. Il Catanzaro si difende ordinatamente concedendo poco agli attacchi di un Sassuolo appagato che reclama 2 rigori. In pieno recupero arriva il 9° gol stagionale di Bonini che svetta più di tutti sul corner di Petriccione e consente ai circa 400 tifosi giallorossi di esultare per il traguardo conquistato.

Carlo Talarico





Il tabellino:





SASSUOLO-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 7’ st Biasci (C), 46’ st Bonini (C).

SASSUOLO (4-2-3-1): Satalino; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Obiang (15’ st Volpato), Lipani; Berardi (41’ st Verdi), Ghion (27’ st Boloca), Laurientè (27’ st Mulattieri); Skjellerup (27’ st Pierini). A disp.: Moldovan, Odenthal, Paz, Pieragnolo, Lovato, Iannoni, Moro. All.: Grosso.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (21’ st Cassandro), Pontisso (21’ st Coulibaly), Petriccione, Ilie (45’ st Buso), Quagliata (45’ st Antonini); Iemmello, Biasci (33’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Corradi, Maiolo, Seck, D’Alessandro, La Mantia. All.: Caserta.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti arbitrali: Scqrpa e Di Giacinto.

Quarto uomo: Mazzoni.

Var: Pezzuto. Avar: Pagnotta.

AMMONITI: Laurienté (S), Pontisso (C), Berardi (S).

NOTE: spettatori 5.000 circa. Angoli: 9-3 per il Sassuolo. Recupero: pt 0’, st 5’.