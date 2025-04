Serie B, 8 squalificati dopo la 31ª giornata: out anche il tecnico dello Spezia D’Angelo

Il Giudice sportivo ferma diversi protagonisti in vista del 32° turno: tra loro Cassata, Martino, Adorni e Amatucci.

Il Giudice sportivo ha diramato il comunicato ufficiale dopo la 31ª giornata della Serie BKT 2024/2025 e non sono mancate le sanzioni. In totale, sono otto i calciatori squalificati per un turno, tutti per somma di ammonizioni o espulsioni dirette. Stop anche per l’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo.

Tutti i giocatori squalificati per una giornata:

Cassata (Spezia)

Martino e Sgarbi (Cosenza)

Adorni e Besaggio (Brescia)

Amatucci (Salernitana)

Cotali (Modena)

Merkaj (Südtirol)

Tra le assenze più pesanti c'è quella di Cassata, pedina importante nello scacchiere dello Spezia, che dovrà fare a meno anche del proprio allenatore Luca D’Angelo, fermato per proteste. A Cosenza, il doppio stop di Martino e Sgarbi costringe il tecnico Alvini a rivedere la linea difensiva per la delicata trasferta contro il Frosinone. Anche il Brescia dovrà rinunciare a due titolari, Adorni e Besaggio, mentre la Salernitana perde il giovane e talentuoso Amatucci, in crescita nelle ultime settimane.

Le partite della 32ª giornata:

La Serie B torna in campo con il 32° turno, che si aprirà venerdì 4 aprile alle 20:30 con il match tra Reggiana e Cremonese, due squadre ancora in corsa per i playoff.

Il sabato sarà ricco di emozioni, con ben cinque partite in programma alle 15:00:

Brescia – Mantova

Cittadella – Carrarese

Südtirol – Cesena

Frosinone – Cosenza

Juve Stabia – Salernitana (alle 19:30)

Nel pomeriggio, alle 17:15, il Pisa ospiterà il Modena orfano di Cotali, mentre domenica sarà il turno di:

Palermo – Sassuolo (ore 15:00)

Catanzaro – Bari (ore 15:00)

[In attesa di conferma] la sfida della domenica pomeriggio delle 17:15.

Occhi puntati sulla corsa promozione e salvezza:

Con sole sette giornate al termine del campionato, ogni punto pesa come oro, e le squalifiche potrebbero rivelarsi decisive nella corsa alla Serie A e nella lotta per non retrocedere. Le assenze forzate aggiungono un ulteriore elemento di imprevedibilità in un campionato già ricco di colpi di scena.

Per il comunicato ufficiale completo, consulta il sito della Lega B.

Leggi il Comunicato ufficiale