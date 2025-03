Serie B, 31ª giornata: arbitri e VAR della 31ª giornata, due big internazionali in campo

Serie B, 31ª giornata: due arbitri internazionali in campo. Marcenaro per Cesena-Juve Stabia, Ferrieri Caputi dirige Mantova-Südtirol

ROMA – L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato le designazioni arbitrali per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, che si giocherà da venerdì 28 a domenica 30 marzo. A spiccare tra i nomi designati ci sono due arbitri di livello internazionale: Matteo Marcenaro e Maria Sole Ferrieri Caputi, entrambi protagonisti di match chiave sia in ottica promozione che salvezza.

Marcenaro e Ferrieri Caputi: esperienza internazionale per match delicati

Sarà Matteo Marcenaro a dirigere Cesena–Juve Stabia, una delle sfide più attese del weekend. Entrambe le squadre si giocano l’accesso ai playoff: i campani sono sesti con 43 punti, i romagnoli inseguono a 42. La partita promette spettacolo e tensione, e la scelta di un arbitro di grande affidabilità come Marcenaro va nella direzione di garantire massima qualità e imparzialità.

A Mantova–Südtirol, invece, fischierà Maria Sole Ferrieri Caputi, già nota per essere stata la prima donna ad arbitrare in Serie A e oggi figura sempre più autorevole anche a livello internazionale. Il match sarà fondamentale per la corsa salvezza: il Mantova è terzultimo con 30 punti, mentre il Südtirol naviga poco più in alto a 34.

Tutti gli arbitri della 31ª giornata di Serie B

Venerdì 28 marzo

Spezia – Brescia, ore 20.30

Arbitro: Feliciani

VAR: Maggioni

Sabato 29 marzo

Cosenza – Pisa, ore 15.00

Arbitro: Rutella

VAR: Nasca

Mantova – Südtirol, ore 15.00

Arbitro: Ferrieri Caputi

VAR: Guida

Modena – Catanzaro, ore 15.00

Arbitro: Perenzoni

VAR: Baroni

Sampdoria – Frosinone, ore 15.00

Arbitro: Dionisi

VAR: Pairetto

Cremonese – Cittadella, ore 17.15

Arbitro: Crezzini

VAR: Prontera

Sassuolo – Reggiana, ore 19.30

Arbitro: La Penna

VAR: Giua

Domenica 30 marzo

Carrarese – Bari, ore 15.00

Arbitro: Abisso

VAR: Gariglio

Cesena – Juve Stabia, ore 15.00

Arbitro: Marcenaro

VAR: Volpi

Salernitana – Palermo, ore 17.15

Arbitro: Arena

VAR: Piccinini

Classifica Serie B aggiornata alla 30ª giornata

Sassuolo – 69 punti

Pisa – 60 punti

Spezia – 55 punti

Cremonese – 48 punti

Catanzaro – 46 punti

Juve Stabia – 43 punti

Cesena – 42 punti

Bari – 40 punti

Palermo – 39 punti

Modena – 35 punti

Südtirol – 34 punti

Carrarese – 33 punti

Frosinone – 33 punti

Cittadella – 33 punti

Reggiana – 32 punti

Sampdoria – 32 punti

Brescia – 31 punti

Mantova – 30 punti

Salernitana – 30 punti

Cosenza – 25 punti

Le squadre in zona playoff

Spezia

Cremonese

Catanzaro

Juve Stabia

Cesena

Bari

Le squadre in zona playout

Brescia

Mantova

Le squadre in zona retrocessione diretta

Salernitana

Cosenza

La 31ª giornata promette scintille, sia in testa che in coda. L’inserimento di arbitri esperti in partite cruciali testimonia l’attenzione della CAN per la fase caldissima del campionato. Appuntamento quindi al weekend, con occhi puntati su Cesena e Mantova, ma anche su tutte le sfide che potrebbero cambiare gli equilibri della Serie B.