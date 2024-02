Serie B Calciomercato Catanzaro: quattro nomi caldi e un'offerta ufficiale - Il Catanzaro svela i suoi piani?

CATANZARO, 02 GEN. - Il Calciomercato Catanzaro sta facendo parlare di sé, e ci sono anche quattro nomi caldi coinvolti nell'attacco della squadra. Il Catanzaro, nonostante sia una squadra neopromossa e abbia subito alcune sconfitte nelle ultime partite, si trova ancora in una posizione di classifica eccellente per le aspettative di inizio stagione, attualmente settimo con 30 punti, a soli 5 punti dalla zona di promozione diretta.

Per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, che già vanta nomi importanti come Iemmello, Donnarumma e Biasci, il Catanzaro è alla ricerca di un attaccante. Questa necessità è stata accentuata dalla partenza di Bombagi, che si trasferirà al Mantova, come confermato dal DS del Catanzaro. Quindi, la squadra ha bisogno di un nuovo giocatore per coprire questa posizione.

I quattro nomi caldi per l'attacco del Catanzaro, in ordine di possibilità di trattativa attuale, sono i seguenti: Maric del Monza, Moro dello Spezia, Gliozzi del Pisa e La Mantia della Spal (che attualmente è in prestito alla Feralpisalò). Il Catanzaro ha già presentato un'offerta per Maric al Monza, e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i brianzoli hanno espresso interesse per Katseris, un giocatore del Catanzaro. Tuttavia, il Catanzaro potrebbe preferire un'operazione di scambio solo in estate, con Maric che verrebbe subito in Calabria e Katseris che si trasferirebbe al Monza solo alla fine della stagione, con un conguaglio economico a favore del Catanzaro.

La situazione del mercato è in evoluzione, e il Catanzaro sembra determinato a rinforzare l'attacco per continuare a competere ad alto livello in Serie B. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative nei prossimi giorni.