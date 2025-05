Serie B, Cosenza-Cesena: Mister Mignani alla vigilia del match tra orgoglio, obiettivi e lotta playoff (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Cosenza — Alla vigilia della sfida tra Cosenza e Cesena, valida per la 38ª giornata di Serie BKT 2024/2025, mister Michele Mignani si è presentato nella sala stampa dell’Orgal Stadium di Nomanuzzi per fare il punto sul momento della squadra romagnola, reduce da una vittoria fondamentale contro il Palermo.





Con il successo sui rosanero, il Cesena ha ottenuto la salvezza aritmetica, un traguardo importante per una neopromossa, ma che non soddisfa del tutto le ambizioni del tecnico:





"Abbiamo fatto il nostro dovere mantenendo la categoria, ma ora possiamo puntare a qualcosa di più. I playoff sarebbero una vetrina per tutti noi, il coronamento di un lavoro importante, fatto con serietà da parte di tutta la società." — ha dichiarato Mignani.





Verso Cosenza: “Sfida vera, da preparare con massimo rispetto”





Il prossimo impegno vedrà i bianconeri affrontare un Cosenza già retrocesso, ma tutt’altro che arrendevole secondo il mister:





"Sarà una partita difficile. Loro vorranno salutare i tifosi con dignità e orgoglio. Dobbiamo approcciarla come se fosse una finale, lavorando sulle loro debolezze ma senza sottovalutare nulla."





Mignani ha evidenziato anche il peso della lunga astinenza da vittorie nel bimestre precedente alla sfida col Palermo, una fase che aveva appesantito l’ambiente:





"Abbiamo recuperato morale, ma ora dobbiamo liberarci mentalmente e giocare senza pressioni, con l’ambizione di fare qualcosa di grande."





Dall’altalena di risultati alla consapevolezza





Il percorso altalenante del Cesena ha suscitato più di una riflessione. L’allenatore ha spiegato come in una Serie B così equilibrata, anche piccole mancanze o infortuni abbiano un peso enorme:





"I valori sono molto vicini. Non si gioca contro se stessi, ma contro avversari forti, con squadre strutturate e allenatori preparati. Le assenze, i momenti no, le difficoltà individuali: tutto incide. Non è un alibi, ma un dato oggettivo."





Nessuna tabella, solo concentrazione





La corsa playoff è apertissima e coinvolge diverse squadre, ma il mister preferisce restare focalizzato su quanto dipende dal Cesena:





"Niente calcoli. Pensiamo a noi stessi, facciamo il massimo a Cosenza e poi guardiamo i risultati. Non conosco nemmeno il calendario delle altre, dobbiamo vincere e basta."





Punto sull’infermeria: Tavsan recuperato, Lagumina e Russo in forse





Buone notizie dall’infermeria:





"Tavsan ha fatto tutto l’allenamento e sarà disponibile. Lagumina e Russo sono borderline, li valuteremo fino all’ultimo. Mi aspetto uno sforzo da parte loro, ma ogni giorno può essere decisivo."





Il messaggio finale alla piazza





Infine, Michele Mignani ha voluto lanciare un appello alla tifoseria e all’intera città di Cesena:





"Ognuno, nella propria veste, può fare qualcosa in più per il Cesena. Se tutti spingiamo nella stessa direzione, possiamo diventare fortissimi. Serve passione, calore, entusiasmo. Lo stadio deve diventare un catino che travolge gli avversari."





Con l’entusiasmo ritrovato e la salvezza ormai in tasca, il Cesena guarda al futuro con ambizione. Il match contro il Cosenza sarà decisivo per tenere vive le speranze playoff. La battaglia è appena iniziata.