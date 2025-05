Serie B: Play-Out rinviati, novità sulle seconde squadre

Tempo di lettura: ~3 min

Play-out di Serie B rinviati: attesa per la sentenza sul caso Brescia. Novità anche per le seconde squadre in Lega Pro

Mentre il calcio italiano si prepara a voltare pagina con la definizione di nuove regole e scadenze, il Consiglio Federale, riunitosi oggi a Roma, ha posto l’accento su due temi chiave: il rinvio dei play-out di Serie B, in attesa della decisione del secondo grado di giudizio sul caso Brescia, e l’approvazione dei criteri per l’ammissione delle seconde squadre in Lega Pro e Serie D.

Una riunione, quella odierna, che non solo ha fatto chiarezza sulle scadenze imminenti, ma ha anche ribadito il ruolo degli organi federali nella salvaguardia della regolarità del campionato. Al termine dei lavori, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i punti salienti, ringraziando Co.Vi.So.C. e Procura Federale per la rapidità delle indagini e cogliendo l’occasione per congratularsi con il Napoli campione d’Italia.

Di seguito il comunicato ufficiale

Serie B: Play-out rinviati al 15 e 20 giugno, si attende la sentenza del secondo grado. Definiti i criteri per le seconde squadre in Lega Pro

ROMA – Nella giornata di oggi il Consiglio Federale ha ufficializzato importanti decisioni che riguardano il futuro immediato del calcio italiano. Su proposta della Lega B, è stato confermato che i play-out di Serie B si disputeranno il 15 e 20 giugno, subordinatamente all’esito del secondo grado di giudizio endofederale sul cosiddetto caso Brescia.

Ad annunciarlo è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, durante una conferenza stampa al termine del Consiglio. Il numero uno della Federazione ha voluto ringraziare pubblicamente Co.Vi.So.C. e la Procura Federale “per aver accelerato al massimo le attività di verifica e indagine”, garantendo così trasparenza e correttezza all’interno del campionato.

Caso Brescia: origine, indagini e decisioni

Gravina ha ripercorso l’origine della vicenda che coinvolge il Brescia Calcio, sottolineando come tutto sia iniziato con una segnalazione della Co.Vi.So.C. lo scorso febbraio. Tale segnalazione, ha precisato, ha evidenziato alcune anomalie nei pagamenti che hanno portato all’attivazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Nucleo Antifrode della Guardia di Finanza.

“Chi parla di favoritismi mente – ha affermato Gravina –. È stato tutto gestito con rapidità e responsabilità, senza alcuna agevolazione per nessuno.”

Il Consiglio ha inoltre deliberato una proroga al 24 giugno per la presentazione della garanzia fideiussoria da parte di quattro società: Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria.

Seconde squadre in Lega Pro: via libera alla partecipazione dalla Serie A

Altro tema caldo discusso oggi è stato quello relativo alle seconde squadre. Il Consiglio Federale ha approvato i principi fondamentali che regolano l’ammissione delle squadre B al prossimo campionato di Serie C. Le società di Serie A aventi diritto avranno tempo fino al 6 giugno 2025 per completare tutti gli adempimenti.

Inoltre, è stata delegata al presidente Gravina, in accordo con i presidenti Simonelli e Abete, la definizione delle regole di partecipazione anche per la Serie D. Al momento, ha confermato Gravina, solo l’Inter ha manifestato concretamente l’intenzione di iscrivere una seconda squadra in Lega Pro.

I complimenti al Napoli per lo Scudetto: “Una vittoria di visione e passione”

Non è mancato un passaggio emozionante, con Gravina che ha voluto dedicare un pensiero speciale al Napoli, fresco vincitore dello Scudetto:

“Voglio congratularmi con il presidente De Laurentiis, la città e tutta la squadra. È stato un campionato avvincente fino all’ultimo, e vincere dopo 38 giornate significa aver dimostrato grande solidità e progettualità.”

Il presidente federale ha poi elogiato il modo in cui la città di Napoli ha festeggiato, definendolo un esempio di “orgoglio e appartenenza”. Un plauso è andato anche a Antonio Conte, al suo staff e ai giocatori, alcuni dei quali prenderanno parte alle prossime qualificazioni mondiali con la Nazionale Azzurra.

