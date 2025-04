Serie B in chiaro su DAZN: Juve Stabia-Catanzaro e Cremonese-Sassuolo gratis in streaming

Serie B, su DAZN due partite gratis: Juve Stabia-Catanzaro e Cremonese-Sassuolo

Due sfide ad alta tensione per la corsa playoff e la promozione, visibili in streaming gratuito su DAZN

DAZN apre le porte della Serie B a tutti gli appassionati: due partite cruciali saranno trasmesse gratuitamente in streaming. Si tratta di Juve Stabia-Catanzaro, in programma mercoledì 1° maggio alle ore 12:30, e Cremonese-Sassuolo, fissata per sabato 4 maggio alle ore 19:30.

Juve Stabia-Catanzaro: sfida d’alta classifica per i playoff

Il lunch match del primo maggio promette scintille: Juve Stabia e Catanzaro si affrontano in un vero e proprio spareggio anticipato. Entrambe in piena zona playoff, vogliono consolidare la propria posizione in classifica e lanciare un segnale forte in vista della fase finale del campionato. Una gara da non perdere, trasmessa in chiaro per tutti.

Cremonese-Sassuolo: la corsa della Cremonese, il traguardo del Sassuolo

Il match di sabato 4 maggio ha un sapore diverso: il Sassuolo è già matematicamente promosso in Serie A, mentre la Cremonese cerca punti fondamentali per seguirlo nella massima serie. Il fischio d’inizio è previsto per le 19:30, in una sfida che potrebbe decidere il destino dei grigiorossi.

Come guardarle gratis su DAZN

Per seguire in diretta e gratuitamente Juve Stabia-Catanzaro e Cremonese-Sassuolo, basta collegarsi all’app o al sito DAZN, anche senza un abbonamento attivo. Le partite saranno disponibili in chiaro, un’iniziativa sempre più frequente da parte della piattaforma per valorizzare il campionato di Serie B e attirare nuovi tifosi.

