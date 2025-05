Serie B, ufficiali le designazioni arbitrali per playoff e playout

Tempo di lettura: ~1 min

L’AIA – CAN ha reso note le designazioni arbitrali per i prossimi appuntamenti della post season della Serie BKT. Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare del turno preliminare dei Playoff e l’andata del Playout. Si avvicinano dunque sfide decisive per la corsa alla promozione e la lotta per la salvezza, con Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo in programma sabato 17 maggio, mentre lunedì 19 sarà la volta dell’andata del Playout tra Salernitana e Frosinone. Di seguito tutte le designazioni complete.

Playoff

CATANZARO – CESENA Sabato 17/05 h. 17.15

SACCHI

DI GIOIA - MORO

IV: MONALDI

VAR: FABBRI

AVAR: MARIANI

JUVE STABIA – PALERMO Sabato 17/05 h. 19.30

DI BELLO

LO CICERO – BAHRI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

Playout

SALERNITANA – FROSINONE Lunedì 19/05 h. 20.30

MANGANIELLO

PERROTTI – ROSSI M.

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI