Serie B, ultimo turno da brividi: 6 squadre per la salvezza e 7 per un posto al sole - Tutti i dettagli

Sei squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere e ben 243 combinazioni possibili. Decisivo il recupero della 34ª giornata della Serie BKT 2024/25.

La Serie B è pronta a vivere il suo gran finale. Oggi martedì sera, alle ore 20:30, si giocheranno in contemporanea le 10 partite dell'ultima di campionato, un turno che si preannuncia ad altissima tensione. Sono 13 le squadre che hanno ancora un obiettivo da inseguire: salvezza o playoff, nessuno può permettersi distrazioni.

Lotta salvezza: sei squadre per non retrocedere, vietato sbagliare.

La zona calda della classifica è un autentico calderone: sei squadre coinvolte, uno scontro diretto cruciale e 243 possibili combinazioni di risultati, che potrebbero persino portare a un clamoroso arrivo a cinque squadre a pari punti.

Il Mantova, attualmente a +3 sulla zona playout, può essere artefice del proprio destino: gli basta un pareggio contro il Catanzaro per garantirsi la permanenza diretta. I lombardi sono reduci da una buona serie (4 vittorie nelle ultime 7), un’inversione di rotta rispetto ai soli sei successi nelle prime 30 giornate.

Subito dietro, racchiuse in soli due punti, ci sono Brescia, Frosinone e Sampdoria a 40, e Salernitana e Cittadella a 39. Lo scontro diretto tra Cittadella e Salernitana sarà una vera e propria finale salvezza: in Serie BKT, i campani non hanno mai vinto al Tombolato in nove precedenti (5V, 4N per i veneti).

La Sampdoria, invece, affronterà in trasferta una Juve Stabia già certa dei playoff ma determinata a difendere il quinto posto. Spicca anche la sfida tra i bomber: Adorante, autore di una doppietta all’andata, punta alla doppia cifra stagionale in casa; Coda, reduce da una rete al Catanzaro, ha raggiunto Stefan Schwoch (135 gol) in vetta alla classifica marcatori storica della regular season di B.

Trasferta complicata per il Frosinone, che sfiderà un Sassuolo campione con tre turni d’anticipo. I ciociari non vincono da aprile e non hanno mai espugnato il campo dei neroverdi (3 pareggi, 3 sconfitte).

Infine, il Brescia ospiterà una Reggiana salva ma in grande forma, reduce da quattro vittorie consecutive e a caccia della quinta, evento mai accaduto dal 1961.

Playoff Serie B: sette squadre per un posto al sole.

Anche in zona playoff regna l’incertezza: sono sette le squadre coinvolte nella corsa alla promozione, tra chi cerca la qualificazione e chi punta a migliorare la propria posizione nella griglia.

I riflettori sono puntati su Modena-Cesena e Südtirol-Bari. I romagnoli hanno tre punti di vantaggio sui pugliesi, ma in caso di sconfitta e vittoria del Bari al Druso, sarebbero scavalcati a causa degli scontri diretti sfavorevoli (1-0 Bari all’andata, 1-1 al ritorno).

Altro duello a distanza è quello tra Spezia e Cremonese per il terzo posto. I liguri, reduci da due KO, affrontano un Cosenza già retrocesso; i bianconeri rischiano di incappare nella terza sconfitta consecutiva per la prima volta in stagione. La Cremonese, invece, farà visita a un Pisa promosso con due turni d’anticipo: i grigiorossi potrebbero raggiungere 11 risultati utili consecutivi, un traguardo che manca dal 1991.

Il Palermo, già certo della post-season dopo il successo sul Frosinone, ospiterà la Carrarese con l’obiettivo di salire al quinto posto superando Catanzaro e Juve Stabia, forti di un vantaggio negli scontri diretti. Occhi puntati sulla coppia gol rosanero: Brunori (43 gol) e Pohjanpalo (50) sono i bomber più prolifici delle ultime tre stagioni in B, tra regular season e playoff.

Conclusione: 90 minuti da vivere col fiato sospeso.

Dalla lotta salvezza alla rincorsa alla Serie A, l’ultimo turno della Serie BKT 2024/25 si preannuncia ricco di emozioni, colpi di scena e risultati incerti fino all’ultimo secondo. Tra record, statistiche e sfide incrociate, martedì sera alle 20:30 si chiuderà il sipario su una stagione che ha regalato spettacolo e suspense. E forse, non ha ancora detto tutto.

Data chiave: Martedì 13 maggio 2025 – ore 20:30, fischio d’inizio per tutte le partite in contemporanea.

Diretta TV: DAZN e Sky Sport trasmetteranno l’intero palinsesto in simulcast con possibilità di seguire la diretta gol.

