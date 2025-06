Serie Bil Tribunale dice no alla Salernitana: i play-out con la Samp si faranno

Tempo di lettura: ~5 min

ROMA – Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla Salernitana per sospendere i play-out del campionato di Serie B, in programma tra il 15 e il 20 giugno. La squadra campana dovrà dunque scendere regolarmente in campo contro la Sampdoria per difendere la permanenza nella serie cadetta.

Nessuna sospensione: confermata la data dei play-out

La decisione è arrivata nella giornata di venerdì 13 giugno 2025, al termine della camera di consiglio. Il ricorso presentato dal club granata mirava a bloccare lo svolgimento degli spareggi salvezza, contestando i Comunicati Ufficiali n. 211 e 224 della Lega Serie B, e chiedendo in alternativa l’ampliamento del campionato a 21 o 22 squadre.

Il collegio giudicante, presieduto da Carlo Sica e composto da Pierpaolo Grasso, Giammaria Camici, Andrea Fedeli e Andrea Giordano (relatore), ha tuttavia rigettato l’istanza cautelare, ritenendo infondate le motivazioni presentate dalla Salernitana.

I motivi della bocciatura

Secondo l’ordinanza n. 56/TFNSD/2024-2025, i giudici hanno riconosciuto la legittimità degli atti emanati dalla Lega B, sottolineando che la classifica finale della regular season — riformulata a seguito della penalizzazione inflitta al Brescia — è ormai definitiva. Il posizionamento della Salernitana al 16° posto e della Sampdoria al 17° legittima lo svolgimento dei play-out.

Inoltre, viene ricordato che la Corte Federale d’Appello ha già preso atto della rinuncia al reclamo da parte del Brescia e che il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile un altro ricorso del club campano.

Ora testa al campo: il 19 giugno l’udienza sul merito

Pur rigettando l’istanza cautelare, il Tribunale ha fissato per giovedì 19 giugno alle ore 12.45, in videoconferenza, l’udienza per la trattazione del merito del ricorso. Tuttavia, ciò non influirà sul calendario degli spareggi, che resta confermato.

Per la Salernitana, si apre ora una sfida doppia: una sul campo, per mantenere la categoria contro una Sampdoria in cerca di riscatto, e una nelle aule della giustizia sportiva, con la speranza di ottenere un ribaltamento in extremis.

