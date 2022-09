Serie C: Catanzaro-Paganese 1-0: buona la prima casalinga per le Aquile (con highlights)

CATANZARO, 7 OTTOBRE - Vince il Catanzaro col minimo punteggio ma offrendo una prova tutta muscoli e concretezza dall’inizio alla fine contro una Paganese che prosegue la propria serie negativa. La rete giallorossa arriva nella ripresa dopo un primo tempo in cui gli azzurrostellati non hanno demeritato affrontando subito la contesa col piglio giusto. Le prime conclusioni, in rapida successione al 17’ sono di Schiavino e Cesaretti con palla che termina di poco a lato. Sull’altro fronte due minuti dopo sul cross pennellato da Corapi la palla sfila pericolosamente sotto porta ma non trova alcun compagno pronto alla battuta.



Al 22’, a causa di un errato disimpegno sulla destra di Martinelli, si mette in movimento Benedetti che avanza e tira di senza creare comunque grossi pericoli. Inizia a farsi più presente il Catanzaro nel finale di tempo e al 39’ Curiale, servito in profondità da Baldassin, arriva alla conclusione davanti al portiere in uscita disperata e neutralizza il pericolo. Poco dopo un cross dalla sinistra di Corapi, consente il colpo di testa di Curiale che spizza ma la palla termina di poco a lato. Poco prima della chiusura (44’), su una palla vagante si avventa Baldassin che conclude ma la conclusione viene murata da un difensore e termina in corner.

Nella ripresa la Paganese appare timida e col passare dei minuti il Catanzaro prende coraggio. Al 6’ Corapi su corner tiene palla bassa che sfila davanti a tutta la difesa pericolosamente. All’11’ Curiale cerca la conclusione da posizione decentrata e consente la parata facile a Fasan che però deve capitolare al 12’ quando Curiale difende palla in maniera egregia a centro area e serve l’accorrente Verna che colpisce in maniera chirurgica regalando il vantaggio al Catanzaro. La Paganese ha qualche momento di sbandamento ma non consente al Catanzaro di raddoppiare anche se al 26’ Garufo giunge al tiro insidioso con Fasan che si distende alla sua sinistra.



Ancora Catanzaro al 38’ con una punizione insidiosa di Corapi, mentre un brivido la formazione di casa lo prova al 41’ sul colpo di testa di Mendicino che, da buna posizione a centro area, non riesce a schiacciare con la palla che poi termina alta. Il finale vede le squadre cercare la profondità ma, dopo 5’ di recupero, il risultato non cambia ed il Catanzaro conquista i primi tre punti della stagione con pieno merito ai danni di una Paganese ben messa in campo.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-PAGANESE 1-0

MARCATORE: 12' st Verna (C).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna, Corapi (44’ st Risolo), Baldassin (9’ st Di Massimo), Contessa; Carlini (34’ st Altobelli), Curiale (44’ st Evacuo). A disposizione: Mittica, Iannì, Riggio, Salines, Riccardi, Cristiano, Pipicella, Evan’s. Allenatore: Calabro.

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Sirignano (22’ st Diop); Mattia (10’ st Carotenuto), Onescu, Bonavolontà, Benedetti (36’ st Mendicino), Squillace; Guadagni (22’ st Scarpa), Cesaretti. A disposizione: Campani, Bovenzi, Perazzolo, Esposito, Isufaj, Cigagna. Allenatore: Erra.

ARBITRO: Virgilio di Trapani.

Guardalinee: Valente-Salama.

Quarto ufficiale: Cosso.

AMMONITI: Curiale (C), Martinelli (C), Carlini (C), Carotenuto (P), Cesaretti (P), Schiavino (P), Bonavolontà (P), Verna (C).

NOTE: Angoli: 9-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’.

