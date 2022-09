Calcio Lega Pro. Serie C, ecco le classifiche ufficiali e tutti i verdetti dei tre gironi

La Figc ha pubblicato le graduatorie della Lega Pro, con i punteggi corretti dall'algoritmo: la Juventus Under 23 è decima nel girone A

TORINO - A poche ore dalla conclusione del consiglio federale che ha fissato le regole per la fine dei campionati, la Figc ha pubblicato le classifiche ufficiali dei tre gironi della Serie C. Le graduatorie sono cristallizzate al momento della sospensione per l'emergenza Coronavirus, ma i punteggi sono stati corretti con un algoritmo ad hoc. Ecco le classifiche dei tre gironi, con tutti i verdetti. La Juventus Under 23 è definitivamente decima nel girone A e qualificata ai playoff.

Serie C, la classifica del girone A

1 Monza 86,231 Promossa Serie B

2 Carrarese 62,637 Playoff

3 Renate 60,027 Playoff

4 Pontedera 58,670 Playoff

5 Robur Siena 57,104 Playoff

6 Alessandria 56,165 Playoff

7 Novara 55,538 Playoff

8 Albinoleffe 55,225 Playoff

9 Arezzo 52,720 Playoff

10 Juventus U23 50,527 Playoff

11 Pro Patria 46,769 Attesa Coppa Italia per eventuale playoff

12 Pistoiese 46,352

13 Como 46,143

14 Pro Vercelli 45,464

15 Lecco 41,393

16 Pergolettese 38,209 Playout

17 Giana Erminio 38,000 Playout

18 Olbia 34,973 Playout

19 Pianese 33,824 Playout

20 Gozzano 30,901 Retrocessa Serie D

Serie C, la classifica del girone B

1 L.R. Vicenza 85,918 Promossa Serie B

2 Reggio Audace 76,835 Playoff

3 Carpi 76,452 Playoff

4 Südtirol 67,962 Playoff

5 Padova 64,308 (per differenza reti) Playoff

6 FeralpiSalò 64,308 Playoff

7 Piacenza 60,619 Playoff

8 Triestina 56,582 Playoff

9 Modena 55,747 Playoff

10 Sambenedettese 48,231 Playoff

11 Fermana 46,874

12 Virtus Verona 44,681

13 Cesena 42,071

14 Vis Pesaro 39,670

15 Gubbio 39,566

16 Ravenna 37,896 Playout

17 Imolese 32,467 Playout

18 Arzignano Valchiampo 32,154 Playout

19 Alma Juventus Fano 29,753 Playout

20 Rimini 29,022 Retrocessa Serie D

Serie C, la classifica del girone C

1 Reggina 87,705 Promossa Serie B

2 Bari 76,509 Playoff

3 Monopoli 72,946 Playoff

4 Potenza 70,933 Playoff

5 Ternana 64,600 Playoff

6 Catania 59,533 Playoff

7 Catanzaro 53,268 Playoff

8 Teramo 50,893 (per diff. reti in scontri diretti) Playoff

9 Virtus Francavilla 50,893 Playoff

10 Avellino 50,667 Playoff

11 Vibonese 49,400 (maggior numero di punti in scontri diretti)

12 Viterbese Castrense 49,400

13 Casertana 48,133

14 Cavese 47,161

15 Paganese 46,652

16 AZ Picerno 40,533 Playout

17 Sicula Leonzio 36,733 Playout

18 Bisceglie 25,333 Playout

19 Rende 22,800 Playout

20 Rieti (-5) 20,333 Retrocessa Serie D

L'esito del campionato verrà individuato utilizzando la classifica dei tre gironi di Lega Pro, cristallizzatasi alla data di sospensione del campionato con l’utilizzo dei criteri correttivi di un algoritmo e, dove possibile, attraverso lo svolgimento di playoffe playout. Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone sono promosse direttamente in Serie B, quindi Monza, Vicenza e Reggina possono festeggiare la promozione già da oggi. La quarta promossa invece verrà fuori dai playoff, che saranno disputati (con inizio 5 luglio) dalle 27 squadre (9 per girone) classificate dal secondo al decimo posto più la vincitrice dellafinale di Coppa Italia di Lega Pro, in programma il 27 giugno tra Juventus Under 23 e Ternana. Nel caso in cui la squadra vincitrice della Coppa Italia si sia classificata tra le prime dieci del girone, ai play-off avrà accesso la squadra classificatasi all'undicesimo posto del girone in cui milita la squadra vincitrice della Coppa Italia.

Playoff, le soluzioni alternative

Nel caso in cui, non fosse possibile riavviare il campionato con la disputa dei play-off, è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi. Nel caso in cui i playoff dovessero avere inizio, ma essere sospesi e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi tra le squadre ancora in lizza nei playoff.

Playout, come funzionano

Per quanto riguarda le retrocessioni le squadre classificate all’ultimo posto al momento della sospensione sono già retrocesse: quindi Gozzano, Rimini e Rieti scendono già da oggi in Serie D. Le ulteriori sei retrocessioni saranno determinate attraverso i playout tra le squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone. Nel caso in cui non fosse possibile riprendere il campionato, retrocederanno in Serie D le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone. Nel caso in cui lo svolgimento dei playout dovesse essere sospeso e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica, fatti salvi gli eventuali esiti definitivi determinati dai playout già disputati. Alle società della Lega Pro che, pur avendone titolo, decideranno di non prendere parte ai playoff o ai playout dandone comunicazione nei termini previsti dal regolamento, verrà inflitta esclusivamente la sanzione della perdita della gara non disputata.