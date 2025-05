Servirà una partita coraggiosa”: Mister Diana carica la Feralpisalò prima della sfida col Crotone (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Crotone Feralpisalò playoff Serie C, Mister Diana, dichiarazioni Feralpisalò, Crotone Feralpisalò diretta, Serie C playoff ottavi

Alla vigilia della sfida tra Crotone e Feralpisalò, valida per gli ottavi di finale dei playoff di Serie C, Mister Stefano Diana si è presentato in conferenza stampa con idee chiare, tono sereno e uno sguardo lucido sul percorso compiuto fin qui dalla sua squadra. Una partita che si annuncia intensa, ricca di significati e con il sapore delle notti importanti.

Un’attesa lunga e un lavoro frenetico

Dopo due settimane di pausa, passate in attesa del sorteggio, la Feralpisalò ha finalmente scoperto il proprio avversario: il Crotone. "Abbiamo lavorato bene", racconta Mister Diana, "e ho notato come l’avvicinarsi della gara abbia alzato la concentrazione. I ragazzi hanno riattaccato subito la spina".

Il tecnico non nasconde la difficoltà di preparare in pochi giorni una sfida così importante contro una squadra forte e organizzata, ma l’entusiasmo di giocare in uno stadio caldo e appassionato come quello di Crotone è palpabile: "È un bello stadio, con grande storia, e affrontare una squadra così ci stimola".

Crotone avversario tosto, ma non imbattibile

Riguardo il sorteggio, Diana sottolinea come non ci siano squadre "facili" a questo punto della stagione. “Il Crotone ha fatto un girone di ritorno importante, ha giocatori di livello come Tuminello e Gomez. Ma anche noi siamo una squadra esperta, forte, e ci giocheremo le nostre carte”.

Il rispetto c’è, ma anche la consapevolezza

Non è mancato il riferimento alla prestazione del Crotone nel turno precedente contro la Juventus Next Gen, che ha sorpreso lo stesso Diana per l’intensità e la solidità mostrata dai calabresi: “Sono stati molto bravi a disinnescarli, e meritavano anche di vincere. Lo abbiamo raccontato ai nostri ragazzi: servirà una partita coraggiosa”.

Attenzione alta e approccio deciso

Il tecnico sottolinea come l’atteggiamento iniziale sarà fondamentale: “Mi aspetto un avvio forte da parte loro, e dovremo esserlo altrettanto. Non possiamo permetterci prudenza eccessiva”. Aggiunge poi una riflessione interessante: “Non ci siamo mai affrontati in stagione. Ci siamo studiati in pochi giorni, ma sarà una bella partita”.

Sugli spalti clima caldo, in campo lucidità

Alla domanda su cosa si aspetta dallo stadio di Crotone, Diana risponde: “Non ci ho mai giocato, ma so che è uno stadio caldo, come Reggio Calabria e Catanzaro. È un bel banco di prova per noi. Non abbiamo affrontato spesso squadre con questo tipo di pubblico, quindi sarà anche un test per la tenuta mentale”.

Formazione e stato fisico: quasi tutti arruolabili

A livello fisico, la Feralpisalò arriva in buona condizione. L’unico indisponibile sicuro è Visentini, mentre Ballestero è rientrato in gruppo e Pilati è ancora out. “Abbiamo recuperato quasi tutti, stiamo bene”, conferma Diana. E sul minutaggio dei giovani, ora non più obbligatorio, aggiunge: “Non ho mai avuto problemi, i miei ragazzi sono di qualità”.

Due partite, un solo obiettivo: crederci fino in fondo

Sarà un doppio confronto, e la gestione su due partite sarà cruciale. “Dobbiamo essere pronti a dare tutto da subito, ma anche a capire come si evolve il match. Anche chi non gioca all’andata sarà fondamentale al ritorno. Servirà l’apporto di tutti”.

Rispetto reciproco, ma fame di vittoria

Diana chiude con parole di rispetto nei confronti del Crotone, ma con la consapevolezza del valore della propria squadra: “Credo che la Feralpisalò si sia guadagnata il rispetto generale. Come noi riconosciamo il loro percorso, anche loro conoscono la nostra storia recente. Due società virtuose, con dirigenti appassionati, che meritano un grande palcoscenico”.

Il messaggio ai tifosi? “Siamo pronti, partiamo stasera. Speriamo di regalare una grande gioia a chi verrà a sostenerci da Salò”.