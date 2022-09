Serie C, secondo turno playoff nazionale: Ecco a che ora si gioca andata-ritorno e diretta TV

PLAY OFF CAMPIONATO SERIE C 2020-2021 Si riportano le gare di Andata e Ritorno del Secondo Turno Play Off Nazionale in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati:

Attraverso il Comunicato n.477/DIV del 27 maggio 2021, la Lega Pro ha reso note le gare di Andata e Ritorno del Secondo turno Playoff Nazionale in programma nelle date e con gli orari d'inizio sotto indicati:



SECONDO TURNO PLAYOFF NAZIONALE



GARE DI ANDATA (A PORTE CHIUSE) - DOMENICA 30 MAGGIO 2021



GARA 1

FERALPISALÒ - ALESSANDRIA | Ore 17.30



GARA 2

RENATE - PADOVA | Ore 17.30



GARA 3

AVELLINO - SÜDTIROL | Ore 17.30



GARA 4

ALBINOLEFFE - CATANZARO | Ore 18.00 - Diretta Rai Sport



GARE DI RITORNO - MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021



GARA 1

ALESSANDRIA - FERALPISALÒ | Ore 16.30 - Diretta Rai Sport



GARA 2

PADOVA - RENATE | Ore 17.30



GARA 3

SÜDTIROL - AVELLINO | Ore 17.30



GARA 4

CATANZARO - ALBINOLEFFE | Ore 17.30



Modalità di svolgimento



Il Secondo turno della Fase Playoff Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno.

Le squadre "teste di serie" disputeranno le gare di ritorno in casa.



Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four.



In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.



In caso di ulteriore parità al termine delle due gare - andata e ritorno - avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra "testa di serie".