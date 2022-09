Calcio. Serie C turno infrasettimanale solo per girone C

ROMA 25 FEB - Si torna in campo domani in serie C per il turno infrasettimanale, pesantemente condizionato per le gare rinviate a causa del Coronavirus. In campo va soltanto il girone C

e la stessa cosa accadra' nel turno del fine settimana. Tutte le gare rinviate saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledi' 11 marzo 2020, mercoledi' 18 marzo 2020 e martedi' 14 aprile 2020.

La capolista Reggina ha allungato nuovamente sugli inseguitori portandosi a +8. Per i Calabresi arriva il derby al "Ceravolo" contro il Catanzaro di Gaetano Auteri (ore 20.45) reduce dal pesante ko subito in casa del Francavilla. Il Bari, primo inseguitore, sara' ospite della Ternana (ore 20.45) che non sa piu' vincere e nelle ultime cinque partite sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. Il Monopoli, che e' terzo nonostante l'inatteso stop di Lentini, riceve il fanalino di coda Rieti (ore 20.45).

E a proposito di zona bassa di classifica i complimenti non possono che andare alla Sicula Leonzio che con Grieco ci ha preso gusto ottenendo tre vittorie consecutive nelle ultime giornate; prossima tappa per i bianconeri la gara casalinga con la Casertana (ore 15). Il Picerno riceve il Catania (ore 15); il Bisceglie sfida la Viterbese (ore 18.30), mentre il Rende andra' a far visita alla Cavese (ore 18.30).