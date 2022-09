Serie A: è una volata Champions più emozionante che mai! Tutto in 90’ per Milan, Napoli e Juve

I discorsi scudetto e salvezza sono ormai chiusi: il trionfo dell’Inter, infatti, fa da contraltare alla rovinosa caduta in Serie B del trittico Parma-Crotone-Benevento, con i campani incapaci di gestire il buon bottino di punti accumulato nel girone d’andata. La Serie A 2020-2021, però, non ha ancora finito di emettere i suoi verdetti: la 38a giornata, che andrà in scena tra sabato e domenica prossimi, vedrà tre squadre battagliare per contendersi gli ultimi due preziosissimi posti destinati alla prossima Champions League. Tutto in 90’, dunque: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona (in campo domenica 23 maggio, ore 20:45) delineeranno il quadro delle partecipanti alla più prestigiosa competizione continentale.

La situazione attuale è ancora molto fluida. L’Atalanta, seconda a quota 78, ha conquistato già da una settimana il diritto a prender parte all’edizione 2021-2022 della Coppa dalle grandi orecchie. La Dea, però, non ha ancora certezza del suo piazzamento finale: in caso di ko, con contestuale vittoria del Napoli, i ragazzi di Gasperini precipiterebbero al quarto posto, dicendo addio a quasi 5 milioni di premi da parte della Lega Serie A. Un indizio che fa comprendere come il compito del Milan sia tutt’altro che facile. I rossoneri hanno dilapidato la possibilità di far festa con una settimana di anticipo, pareggiando 0-0 a San Siro contro un Cagliari già salvo. Una prestazione sottotono che ha finito per far passare in secondo piano le larghe vittorie ottenute in casa di Juve (3-0) e Torino (7-0). Per avere la certezza di tornare in Champions sette anni dopo serve una vittoria: in caso di pareggio, invece, il Milan dovrebbe affidarsi alle prove di Bologna e Verona.

Lo Stadio Maradona sarà il teatro dell’incrocio tra partenopei e scaligeri. Il Napoli è quarto con 76 punti: gli stessi del Milan, con l’aggravante di avere un rendimento peggiore negli scontri diretti. La banda di Gattuso si è resa protagonista di un grandissimo recupero sul gruppo di testa, propiziato dai fondamentali rientri di Mertens e Osimhen. Nelle ultime 15 gare gli azzurri hanno messo assieme 11 successi e 3 pareggi, evidenziando una tenuta fisica e mentale straordinaria: senza i tanti infortuni subiti nel periodo invernale, con tutta probabilità, la Champions sarebbe stata in cassaforte da tempo. A Insigne e compagni serve una vittoria per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro: impresa non impossibile, come evidenziano i Pronostici Serie A degli esperti di Wincomparator che danno il Napoli vincente addirittura in entrambi i tempi. Contro un Verona ormai sazio da tempo, questa previsione sembra davvero plausibile.

L’unica a non essere padrona del proprio destino è invece la Juventus, inchiodata al quinto posto a quota 75. I successi contro Sassuolo e Inter, uniti alla vittoria nella finale di Coppa Italia, hanno ridato linfa a una squadra che dopo lo 0-3 subito in casa dal Milan sembrava una barca alla deriva. La Vecchia Signora è obbligata a fare bottino pieno in casa del Bologna, sperando poi che una tra Milan e Napoli compia un passo falso che sarebbe letale. Bianconeri favoriti: Cristiano Ronaldo e soci, però, dovranno fare i conti con la voglia del Bologna di chiudere al meglio l’annata, evitando di perdere troppe posizioni in classifica.

Merita un capitolo a parte, poi, l’analisi dei possibili arrivi a pari punti. Il Milan sarebbe favorito contro Napoli e Juve, in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti. Gli azzurri avrebbero invece la meglio sui bianconeri grazie alla differenza reti generale (al momento +43 contro +36). In caso di arrivo a tre sarebbe la Juve ad essere buttata giù dalla torre: il Diavolo godrebbe infatti di un +2 di differenza reti negli scontri diretti, con bianconeri e azzurri fermi a -1. Il discrimine tra campani e piemontesi sarebbe dunque dato dalla differenza reti complessiva che, come detto, premierebbe i primi.

L’altra disputa ancora accesa riguarda poi il settimo posto, valido per l’accesso alla nuova Europa Conference League. La Roma, settima, è avanti di due punti sul Sassuolo: la trasferta dei giallorossi in casa di uno Spezia fresco di salvezza non sembra proibitiva. Gli emiliani chiuderanno invece il loro campionato, dando addio a mister De Zerbi, contro una Lazio sicura del suo sesto posto. Completano il quadro gli anticipi Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma (di scena sabato 22): il giorno successivo spazio anche a Torino-Benevento e Inter-Udinese, anticipata alle 15.

Sarà un’ultima giornata di campionato davvero frizzante, soprattutto perché si scoprirà la classifica finale che deciderà quali squadre rappresenteranno l’Italia in Europa nella prossima stagione!