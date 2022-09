Calcio. Serie A: Milan torna in vetta, corsa a tre scudetto. Ibra doppietta da record al Crotone

Serie A: Milan torna in vetta, corsa a tre scudetto. Ibra doppietta da record al Crotone; Immobile trascina la Lazio

Il testa-coda non concede scampo al Crotone e il Milan non ha difficoltà a confezionare il controsorpasso all'Inter. Ci pensa Ibra a scuotere l'approccio morbido dei rossoneri. Una sua doppietta spiana la strada per il 4-0 finale e gli permette di sfondare quota 500 gol nelle squadre di club (ora 501).



E' tempo di conti straordinari per lo svedese: 23 gol col Milan, 223 in Italia, 16 gol in 17 gare questa stagione. E i rossoneri si riprendono la testa della classifica in una giornata che struttura una corsa a tre per lo scudetto. Le due milanesi sentono il fiato sul collo della Juve di Pirlo che regola col minimo sforzo la Roma scavalcandola in classifica. Se batterà il Napoli nel recupero, la Juve si porterà a -1 dell'Inter e a -2 del Milan. Insegue la Lazio che inanella la sesta vittoria di fila liquidando il Cagliari 1-0 grazie ad un gol di Ciro Immobile ed aggancia la Roma al quarto posto.



La classifica cannonieri riflette questa supremazia ormai consolidata: Ronaldo, lanciato verso il record di Pele', guida con 16 reti mentre a 14 ci sono Lukaku e Ibra, i duellanti nell'alterco di Coppa Italia. Per Roma, Napoli, Lazio e Atalanta si profila una lunga volata solo per il quarto posto. Nelle altre gare pari divertente tra Benevento e Sampdoria mentre il Verona continua a perdere colpi e si fa infilare dall'Udinese che, dopo un lungo digiuno, vince due gare di seguito portandosi in una zona tranquilla del centroclassifica grazie a una splendida gara di Deulofeu.



Il Crotone comincia spavaldo a San Siro col duo offensivo Ounas-Di Carmine che sfiora il vantaggio. Ma una triangolazione alla mezz'ora con Leao consente a Ibra di mettere in riga i calabresi.



Grande conclusione per il gol n. 500. Senza Bennacer, Kjaer e Calhanoglu a mezzo servizio il Milan dosa le energie, ma lo svedese fa squadra da solo e raddoppia su iniziativa di 'speedy' Hernandez. Ibra è solo in mezzo all'area con una difesa imbarazzante che poi in pochi minuti si fa infilare anche da una doppietta di Rebic. Il reparto arretrato di Stroppa è il peggiore, con 50 gol subiti.



Il Milan stravince senza apparente difficoltà e nel prossimo turno spera di giovarsi dei big match Napoli-Juve e Inter-Lazio. Senza De Paul, il suo giocatore migliore, l'Udinese conferma i suoi miglioramenti. Dopo avere fermato Atalanta e Inter i friulani vincono alla Spezia e poi stendono il Verona di Juric che sta pagando la stanchezza per un girone d'andata di grande spessore. Esordio per Llorente, ma a decidere la gara è Deulofeu: prima si beve Di Marco e costringe Silvestri all'autogol.



Poi lo spagnolo si mette in proprio e con un gran tiro segna il gol della sicurezza. Il pari tra Benevento e Sampdoria consente alle due squadre di fare un altro passo verso la quota salvezza. Meglio i liguri nel primo tempo, poi passa il Benevento con Caprari e potrebbe raddoppiare, ma alla fine Keita fissa il pari. Visto il rendimento di Benevento e Spezia, delle tre neopromosse solo il Crotone sembra avviato a un repentino ritorno nella cadetteria.