Serie A: ufficiale Rugani è positivo al Covid-19, Juve e inter in isolamento #IoREstoaCasa

Serie a: Rugani è positivo al Covid-19, Juve e inter in isolamento. Europa League, stop match Roma e Inter. Sci, Cdm a Brignone

TORINO, 12 MAR - Primo positivo in Serie A: Rugani della Juventus. Tutti i bianconeri che hanno avuto contatti con lui andranno in isolamento a casa. E anche i calciatori dell'Inter scesi in campo domenica a Torino.



Oggi riunione delle grandi leghe di calcio europee sull'emergenza. L'Uefa rinvia Siviglia-Roma e Inter-Getafe di Europa League, inizialmente in programma oggi. Sci: per effetto della cancellazione delle gare in Svezia, la Brignone è la prima italiana a conquistare la Coppa del mondo. Nba: stagione sospesa dopo un positività tra gli Utah Jazz.

La notizia è arrivata in tarda serata ed è quella che sconvolge il calcio, tramite un “comunicato urgente” della Juventus: Daniele Rugani è risultato positivo al Covid-19, la malattia generata dal coronavirus.



Il difensore bianconero è il primo contagiato coronavirus tra i calciatori della Serie A, dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace: una notizia che preoccupa non solo la Juve, che già in giornata aveva fatto i conti con un Ronaldo rimasto in Portogallo per sicurezza, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, ma tutto il calcio in vista dei pericoli cui sono esposti i giocatori entrati in contatto con Rugani: in particolare quelli di Spal, Brescia (affrontate da titolare), Lione e Inter (vissute dalla panchina).



IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale della Juventus: "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".