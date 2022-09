Serie A, si riparte il 20 giugno. Aprono Torino e Parma

MILANO, 1 GIUGNO 2020- Arriva l'ufficialità e il calendario della Serie A, che ripartirà il 20 di giugno alle ore 19:30. Da quel momento in poi si giocherà tantissimo fino al 2 agosto, che é la data in cui è prevista la fine del campionato. Covid permettendo, il campionato dovrebbe dunque finire con "le pinne fucili ed occhiali", cosí cantava Edoardo Vianello. Tornando all'attualità, c'é da dire che in giornata é arrivata una brutta notizia per Baselli, che probabilmente dovrà operarsi e finire la stagione anzitempo. Tutti gli altri club sono pronti a rituffarsi nella quotidianità, consapevoli che il Covid-19 ha stravolto i piani.

Sembra invece rientrata la polemica tra Balotelli e il Brescia. L'attaccante si é fatto tatuare in volto il "black power", dopo giorni di tensione, oggi si é presentato regolarmente al campo di allenamento. I calciatori dovranno sudare molto in queste 3 settimane, perché dopo mesi di inattività i muscoli non risponderanno a dovere. Gli staff medici temono infortuni muscolari a raffica, ma le società vogliono chiudere la stagione e incassare i soldi pattuiti con le tv, fondamentali per dare ossigeno a dei bilanci privi di ossigeno da tempo. Il Covid-19 darà tregua? Si riuscirà a terminare questa stagione? Lo scopriremo solo vivendo.