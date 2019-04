Serie A Tim: Frosinone - Parma, i gialloblu ospiti al "Tintisona" di Paliano

PALIANO (FR), 3 Aprile - Turno infrasettimanale per la Serie A nella trentesima di campionato.

Nella cornice del Benito Stirpe, questa sera alle 21:00, va in scena il match di ritorno tra Frosinone e Parma. Dopo lo zero a zero dell'andata al Tardini, gli uomini di mister D'Aversa arrivano nel capoluogo ciociaro, forti dei 16 punti di vantaggio sui canarini fermi a 17 e con un piede gia' piantato in zona salvezza ad otto giornate dalla fine. Il Parma si presenta con il suo 4-3-3, incerte fino alla fine le disponibilità di Gervinho e Biabiany, i padroni di casa rispondono con il consueto 3-5-2 adottato da mister Baroni, indisponibili per il Frosinone Viviani e Gori. Quello dell'andata è stato l'unico incontro nella storia tra i due club, consumatosi all'insegna delle pochissime conclusioni a porta.

La trasferta in ciociaria dei gialloblu, rappresenta un ulteriore evento significativo per la cittadina di Paliano, infatti proprio come l'Atalanta nel gennaio scorso, anche la Società del Parma Calcio ha scelto il palcoscenico dell'Impianto Sportivo "Piergiorgio Tintisona", per il risveglio muscolare e l'allenamento di rifinitura pre-gara, in programma oggi dalle ore 10:00 alle 12:00.

Sotto il cielo palianese, in questo momento il team crociato sta ultimando le prove tattiche della gara sul manto erboso ad alta qualità, in un campo comunale, che è diventato il punto di riferimento di un complesso sportivo che accoglie centinaia di ragazze e ragazzi dal 5 ai 25 anni, minuziosamente gestito e curato sotto il segno del divertimento e della crescita collettiva.

Fiore all'occhiello dell'Amministrazione Cittadina, lo stadio del "Tintisona" rappresenta un eccezionale motivo d'orgoglio per questa comunità nel nord della ciociaria, orgoglio che emerge, in primis, dalle dichiarazioni del sindaco Domenico Alfieri: "Ospitare squadre di serie A, come l’Atalanta prima e il Parma adesso, non può che essere, per me in qualità di sindaco, e per tutti i palianesi, motivo di grande orgoglio. Aver realizzato uno stadio all’avanguardia, con un manto in erba sintetica di ultima generazione, nuovo impianto di pubblica illuminazione, spogliatoi e ingressi completamente rinnovati è certamente dimostrazione di quanto la nostra amministrazione abbia a cuore lo sport e tutti coloro che lo pratico, a livello agonistico e non”. Le parole di Alfieri sono rimarcate da quelle dell'Assessore allo Sport Federico Fiore: " Un’opera pubblica di ultima generazione come quella del nostro stadio, da lustro a un piccolo comune che ospita la massima serie del calcio italiano, con la consapevolezza di aver realizzato una struttura apprezzata, funzionale e di altissimo livello”.

Un nuovo tassello si aggiunge nel puzzle che delinea Paliano come cittadina aperta, con lo sguardo rivolto al futuro. Si rende ancora una volta protagonista nello sport nazionale, oggi il Tintisona si spoglia dei classici colori delle "FurieBiancoRosse" per tingersi di giallo e di blu.

Laura Fantini

Ringraziamo l'ASD Polisportiva Città di Paliano per averci concesso le immagini storiche del club