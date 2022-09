Serie A torna in campo, match clou Roma-Torino. Serse Cosmi torna ad allenare il Perugia dopo 16anni

ROMA. 5 GEN - Dopo la lunga pausa natalizia, torna in campo la Serie A. In una sfida tra coda e testa della classifica si affrontano Brescia-Lazio. La Spal tenta la risalita contro il Verona. Ancor più ardua la prova per il fanalino di coda Genoa che ospita il Sassuolo. Il posticipo serale è Roma-Torino. Dopo 16 anni Serse Cosmi torna ad allenare il Perugia. Sostituisce l'esonerato Massimo Oddo.

Sabato 30 marzo ci sarà poi spazio alle consuete tre partite: alle 15 sarà la prima volta per Igor Tudor che ritrova la panchina dell’Udinese che ospita il Genoa. Alle 18,00 a all’Allianz Stadium di Torino la Juventus, senza Cristiano Ronaldo a riposo dopo l’infortunio occorso con la maglia del Portogallo, ospiterà l’Empoli. Per la formazione di Massimiliano Allegri, la possibilità di avvicinare ulteriormente la conquista dello scudetto.



Il sabato si chiuderà a Genova, dove la Sampdoria di Fabio Quagliarella, diventato il marcatore più anziano nella storia della Nazionale italiana con la doppietta al Lichtenstein, attenderà il Milan, che desidera riscattare il ko nel derby contro l’Inter.

Domenica alle 12:30 l’Atalanta riparte dal Tardini di Parma dove affronterà una formazione vogliosa di trovare i punti che mancano per festeggiare la salvezza in Serie A con anticipo. Alle 15 saranno tre le partite in programma. Con il clouu sarà l’Olimpico, dove la Roma di Ranieri sfiderà il Napoli di Ancelotti.



Roma che deve fare punti pesanti per inseguire il quarto posto, di contro il Napoli non può permettersi altri passi falsi per continuare a mettere pressione alla Juventus. Sogni d’Europa a confronto al Franchi: la Fiorentina vuole prendere l’ultimo treno e troverà il Torino che vuole confermare l’attuale posizione.

Emozioni opposte si avranno nella sfida salvezza tra Frosinone-Spal: i padroni di casa per rilanciarsi verso una salvezza oggi distante otto punti, gli uomini di Semplici per allontanare ulteriormente il terzultimo posto. Quello occupato dal Bologna di Mihajlovic, protagonista del derby emiliano alle 18: al Dall’Ara arriverà il Sassuolo di Roberto De Zerbi,

Chiude il programma Inter-Lazio: nel posticipo di San Siro la parola chiave è Champions League. La vittoria nel derby e il ritorno in gruppo di Mauro Icardi sono le news per Luciano Spalletti. Lazio che vuole raggiungere il quarto posto lontano appena sei punti: distanza che potrebbe essere dimezzata grazie al recupero contro l’Udinese.

Orari e Arbitri

Chievo-Cagliari (venerdì 29 marzo ore 20:30) Sky ABISSO di Palermo

TEGONI – BOTTEGONI IV: PEZZUTO VAR: PICCININI di Forlì AVAR: FIORITO

Udinese-Genoa (sabato 30 marzo ore 15:00) Sky PAIRETTO di Nichelino

RANGHETTI – PRETI IV: DI MARTINO VAR: MARESCA di Napoli AVAR: TOLFO

Juventus-Empoli (sabato 30 marzo ore 18:00) Sky LA PENNA di Roma 1

POSADO – PRENNA IV: MASSIMI VAR: BANTI di Livorno AVAR: VUOTO

Sampdoria-Milan (sabato 30 marzo ore 20:30) Dazn ORSATO di Schio

LO CICERO – MONDIN IV: GIUA VAR: DOVERI di Roma 1 AVAR: PAGANESSI

Parma-Atalanta (domenica 31 marzo ore 12:30) Dazn CHIFFI di Padova

VALERIANI – VILLA IV: DI PAOLO VAR: MANGANIELLO di Pinerolo AVAR: TASSO

Fiorentina-Torino (domenica 31 marzo ore 15:00) Sky Sport PASQUA di Tivoli

CECCONI – MARRAZZO IV: FOURNEAU VAR: MARIANI di Aprilia AVAR: LONGO

Frosinone-Spal (domenica 31 marzo ore 15:00) Dazn DI BELLO di Brindisi

DI IORIO – LIBERTI IV: BARONI VAR: NASCA di Bari AVAR: DI VUOLO

Roma-Napoli (domenica 31 marzo ore 15:00) Sky CALVARESE di Teramo

PERETTI – DEL GIOVANE IV: SACCHI VAR: GIACOMELLI di Trieste AVAR: TONOLINI

Bologna-Sassuolo (domenica 31 marzo ore 18:00)Sky GUIDA di Torre Annunziata

MANGANELLI – DE MEO IV: SERRA VAR: MASSA di ImperiaAVAR: ALASSIO

Inter-Lazio (domenica 31 marzo ore 20:30) Sky MAZZOLENI di Bergamo

BINDONI – VIVENZI IV: ABBATTISTA VAR: ROCCHI di Firenze AVAR: DI LIBERATORE