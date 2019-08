A Cerreto, sfonda porta della sacrestia e aggredisce prete, arrestato

CERRETO GUIDI (FI), 1° AGOSTO - Un 26enne ha sfondato con lanci di pietre la porta della sagrestia della chiesa di Santa Maria Assunta di Bassa, a Cerreto Guidi (Firenze), e poi è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata e minacce. Il giovane, nigeriano, una volta entrato ha minacciato il sacerdote, che lo invitava ad allontanarsi.

I carabinieri, chiamati da un cittadino, sono stati a loro volta 'accolti' dall'africano mostrando loro dei sassi in mano, che poi comunque non ha scagliato. Il 26enne, già arrestato il 19 luglio scorso per un'aggressione a carabinieri, adesso si trova nel carcere di Sollicciano.