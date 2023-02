Shoah, istituto “Mille Colori”: alunni hanno percorso via Roma sulle note de “La vita è bella”

AVERSA. In occasione della Giornata per la Memoria, gli alunni dell’istituto “Mille Colori” hanno percorso la centralissima via Roma di Aversa sulle note de “La vita è bella”.

“Tra le attività che ogni anno svolgiamo, quella sulla Shoah è, certamente, di grande impatto per i nostri alunni - afferma la direttrice Maria Cammisa -. Si tratta di una tematica forte affrontata in modo delicato, scegliendo le parole più semplici affinché, in ognuno di loro, nasca la consapevolezza di un futuro senza violenza”.

Un grido di speranza ed invito alla riflessione, cui è seguito l’arrivo nella sala degli amici di San Francesco, alla presenza del Sindaco Alfonso Golia e del vescovo, Mons. Angelo Spinillo. “E’ stata occasione per affrontare questa tematica sotto vari punti di vista - ha affermato la fondatrice dell’istituto Cesano -. Uno scambio di idee, un punto dal quale partire per creare basi di pace e solidarietà. Un lavoro iniziato a scuola, che ha, poi, saputo varcare la soglia scolastica per ampliarsi e diventare qualcosa di più concreto. Grazie all’amministrazione della città normanna per aver reso tutto ciò possibile”.