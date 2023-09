Si è concluso il Marketing Executive Summit - Artificial [Marketing] Intelligence

Luiss Business School Amsterdam e Digital Angels insieme per il Summit sull'Intelligenza Artificiale nel Marketing e nella Comunicazione.

Roma, 03/08/2023 - Lo scorso 20 luglio si è conclusa la prima edizione del Marketing Executive Summit, l’evento di due giorni di formazione e networking sull’Intelligenza Artificiale nel Marketing organizzato da Luiss Business School Amsterdam e Digital Angels.

L’evento, svoltosi presso la sede olandese della Luiss Business School Amsterdam, ha visto la partecipazione di molti esperti del settore e professionisti provenienti da differenti nazioni, tra cui Italia e Olanda in primis, ma anche UK, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. I relatori hanno affrontato numerose tematiche riguardanti l’Intelligenza Artificiale nel Marketing e nella Comunicazione Istituzionale.

Durante la prima giornata è intervenuto l’Ambasciatore italiano Giorgio Novello, il quale ha fornito un interessante contributo su come sfruttare l’AI nell’ambito della comunicazione istituzionale e quali sono ancora le sfide da affrontare. La giornalista Donata Columbro oltre ad aver moderato una tavola rotonda a proposito di EU & AI che ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore e dell'eurodeputato Brando Benifei, ha arricchito il tema fornendo ottimi spunti riguardo l’umanizzazione dell’Intelligenza Artificiale.

Nelle due intense giornate di lavori Fulvio Di Giangiacomo e Francesco Schena di Digital Angels hanno mostrato le funzionalità delll’AI come ottimo supporto per i professionisti del marketing per estrarre informazioni preziose dai grandi dataset, indirizzare importanti decisioni e automatizzare processi che un tempo richiedevano competenze specializzate. Sono stati inoltre presentati, da Samuel Algherini, Elliott Rayner e Lars Postmus, alcuni casi di studio reale in cui il corretto utilizzo dell’AI è stato fondamentale per il raggiungimento delle performance di business.

Grazie a questa tecnologia è diventato possibile influenzare i comportamenti dei consumatori, identificare i trends e fornire esperienze personalizzate, aumentando così le conversioni e le entrate delle aziende.

Reinier Steures commenta che ad oggi le funzionalità dell’AI non sono sfruttate al massimo e molti brand ed aziende si limitano a sfruttare il boost dell'AI nelle campagne pubblicitarie senza esplorare appieno il suo potenziale. Le applicazioni più intriganti dell'AI, infatti, vanno oltre il semplice perfezionamento di contenuti esistenti, aprendo nuove possibilità creative e nuovi scenari inesplorati fino ad oggi.



Infine, il workshop tenuto da Marco Ossani ha offerto ai partecipanti l'opportunità di lavorare in gruppi per imprimere i concetti e fare esperienza degli stessi traendo delle conclusioni pratiche dai temi trattati nei due giorni. Si è discusso di cosa si potrebbe fare con le nozioni apprese e di quali dovrebbero essere i prossimi step per chi lavora nel marketing, con l’affermarsi dell’Intelligenza Artificiale.



“La sfida, in un mondo che segue sempre l’ultima novità, l’ultima buzzword, è aiutare gli uomini e le donne d’azienda a filtrare le cose veramente importanti e ragionare insieme a loro su cosa farne, non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale ed etico. È quello che cerchiamo di fare alla Luiss Business School, da Amsterdam necessariamente con un taglio sempre più internazionale. Il summit è stato uno di quei momenti alti in cui tutto ha funzionato, non solo per il ruolo fondamentale degli amici di Digital Angels, e per gli interventi degli ottimi speaker, ma per il contributo attivo di tutti i partecipanti, come si è visto nella sessione finale dei take-away.” - dichiara Josè D’Alessandro, Head of Business per l‘Amsterdam Hub della Luiss Business School.



"Il Marketing Executive Summit ha rappresentato un'occasione unica per riunire esperti del settore e professionisti internazionali, creando un ambiente di condivisione e apprendimento di alto livello. Desidero ringraziare di cuore tutti i partecipanti, i relatori e gli esperti che hanno contribuito al successo di questo evento. Non vediamo l'ora di continuare a esplorare le opportunità dell'Intelligenza Artificiale nel marketing e di organizzare altri eventi che favoriscano l'innovazione e la crescita del settore.” - dichiara Piermario Tedeschi, Managing Director di Digital Angels.