Si getta dal balcone con il figlio in braccio, grave il bimbo

CELANO, 01 APR - A Celano (L'Aquila) una mamma di 35 anni, Gemma Paris, è precipitata da un balcone con in braccio il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, mentre il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese.

La donna si sarebbe gettata dalla finestra di casa con in braccio il bambino. Sul posto sono giunti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. "E' una tragedia. La donna aveva la stessa età di mia moglie. La conoscevo benissimo, siamo sconvolti", ha commentato il sindaco di Celano, Settimio Santilli.

Il sindaco: "Preghiamo per il piccolo Sergio"

Un evento terribile, ha aggiunto il primo cittadino su Facebook, "che lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e che merita solo un doveroso silenzio e rispetto. Riposa in pace cara Gemma. Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Michele, al marito Achille e alla piccola Fernanda".