Si possono frequentare due corsi di laurea contemporaneamente?

In Italia per quasi 90 anni (dal 1933 fino al 2022 ad essere precisi) non è stato possibile iscriversi a due corsi di laurea (o post laurea) contemporaneamente. Questo perché esisteva un Regio decreto del 1933, finalmente abrogato quest’anno, il quale imponeva questo divieto particolare. Infatti, dando uno sguardo all’estero, da tanti anni ormai, in tantissimi Paesi del mondo, è possibile iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente e il fatto che in Italia ciò non fosse possibile ha fatto discutere per anni. Ad ogni modo, questo divieto è ormai venuto meno, pertanto, dall’anno accademico 2022-2023 sarà possibile frequentare due corsi di laurea contemporaneamente senza alcun problema.

A quali corsi ci si può iscrivere in contemporanea?

Nonostante sia venuto meno il citato Regio Decreto, è doveroso precisare che alcuni limiti sono tutt’oggi rimasti. Ciò significa che non è possibile iscriversi contemporaneamente a tutti i corsi di laurea. Infatti, il legislatore prevede che è possibile immatricolarsi contemporaneamente a:

Due corsi di laurea: ci si può iscrivere a due corsi di studio (triennali, magistrali oppure a ciclo unico) se appartengono a classi di laurea differenti, e che differiscono tra loro per almeno due terzi delle attività formative;

Un corso di laurea e un altro corso formativo: è possibile iscriversi sia a un corso di laurea triennale che magistrale e allo stesso tempo a un master, dottorato di ricerca o corso di specializzazione (ad eccezione dei corsi di specializzazione medica), tenendo conto, però, dei prerequisiti necessari per l’accesso a ciascun corso;

Due corsi di diploma accademico: è consentita anche la doppia iscrizione a due differenti corsi di diploma accademico di primo o secondo livello presso istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Un corso di specializzazione medica e un master o dottorato: l’iscrizione in contemporanea a un master oppure dottorato di ricerca e un corso di specializzazione medica è disciplinata dai regolamenti dei singoli atenei;

Due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori a ordinamento speciale;

Un corso di specializzazione (non medica) e un dottorato di ricerca o master.

Quando non è consentita la doppia iscrizione?

Per capire quando non è consentita la doppia iscrizione è necessario leggere il contenuto della Legge n° 33 del 12 aprile 2022. Quest’ultima, in poche parole, non consente l’iscrizione in contemporanea a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe di laurea, anche in atenei differenti. Ad esempio, se si ha intenzione di conseguire la laurea magistrale in Economia (LM 56) non è possibile effettuare l’immatricolazione ad Economia e Commercio ed Economia politica, oppure Economia internazionale, Finanza e corsi simili. Questo perché si tratta di corsi di laurea appartenenti tutti alla stessa classe, che racchiude le lauree magistrali in scienze dell’Economia.

Inoltre, non ci si può iscrivere a due corsi di laurea con frequenza obbligatoria: è necessario che almeno uno dei due non preveda tale obbligo. Sono esclusi, però, i corsi di studio per i quali è previsto obbligo di frequenza solo per alcune attività, come quelle in laboratorio, ed il tirocinio.

Viceversa, non esiste alcun limite in merito agli atenei presso i quali è possibile iscriversi. Infatti, sarà possibile iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente sia presso gli atenei tradizionali, sia presso gli atenei telematici.