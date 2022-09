Sindaco Abramo Operazione “Igea”, drive Through per tamponi nel piazzale della funicolare

Una tensostruttura “drive through” (DTD) allestita dall’Esercito per i tamponi nel capoluogo. È quanto verrà realizzato, su richiesta del sindaco Sergio Abramo e del delegato regionale all’emergenza Covid Antonio Belcastro, fra domani e mercoledì mattina nel piazzale della stazione della funicolare del quartiere Sala. Il drive through sarà attivo dal pomeriggio di mercoledì o, al massimo, da giovedì mattina.



CATANZARO 16 NOV - “Grazie alla sinergia instaurata fra Esercito, Asp, amministrazione comunale e Amc verrà alleggerito, tramite questo fondamentale e concreto supporto, il lavoro dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio, consentendo a quanti abbiano bisogno di sottoporsi a tampone, senza la necessità di recarsi in ospedale, di utilizzare la tensostruttura montata nel parcheggio della funicolare”.



Il primo cittadino ha eseguito questa mattina un sopralluogo nell’area insieme a Belcastro delegato Regionale, al Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, al comandante del 2° Reggimento Aves “SIRIO” di Lamezia Terme, ai responsabili dell’Asp Giuseppe Caparello (dipartimento Prevenzione) e Maria Rosaria Maione (dipartimento Cure primarie).

Hanno partecipato anche l’amministratore unico di Amc Marco Azzarito Cannella, il vicecomandante della Polizia locale Amedeo Cardamone, il tenente colonnello Franco Basile, personale dell’Amc e dell’ufficio tecnico comunale.



Un medico dell’Esercito, coadiuvato da due infermieri sottoufficiali della Marina militare e con la supervisione del direttore responsabile dell’Ospedale militare di Messina colonnello Alfonso Zizza, effettuerà materialmente le procedure con i tamponi forniti dall’Asp. La tensostruttura rientra tra i 200 “Drive Through – Difesa” allestiti sul tutto il territorio nazionale e fortemente voluti dal Ministro della Difesa on. Guerini.



“Questa collaborazione – ha aggiunto Abramo – è un aspetto importante per aumentare la risposta all’emergenza Covid del sistema sanitario non solo catanzarese, ma di tutta la Regione. Ringrazio tutti gli enti coinvolti per la disponibilità dimostrata: fare rete fra istituzioni è l’unica strada percorribile per alzare un muro contro il contagio di questo subdolo coronavirus”.