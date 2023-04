Sindaco Daniele Vacca esprime gratitudine al Volley Soverato per il brillante risultato in Serie A2 e l'orgoglio per la città

Sindaco Daniele Vacca esprime gratitudine al Volley Soverato per il brillante risultato in Serie A2 e l'orgoglio per la città

SOVERATO, 15 APR. - Il Volley Soverato, una delle squadre di pallavolo più prestigiose della città, ha concluso con successo la stagione 2022-2023, raggiungendo la salvezza già durante la "regular season" e ottenendo così la possibilità di competere in Serie A2 anche nella prossima stagione. Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno costante del Presidente Matozzo e della sua famiglia, noti per la loro caparbietà e dedizione nell'investire nello sport del Volley, contribuendo così a portare lustro alla città di Soverato.

Il Sindaco Daniele Vacca è stato entusiasta nel ringraziare il Presidente Matozzo e la sua famiglia per il loro impegno nel sostenere la squadra del Volley Soverato. Grazie al loro costante sostegno, il Volley Soverato è stato in grado di competere a livello professionistico e di mantenere alto il nome della città in tutta Italia. Il Sindaco Vacca ha sottolineato l'importanza dello sport come fattore di promozione del territorio e di aggregazione sociale, e ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno del Volley Soverato nel rappresentare Soverato con orgoglio e passione.

Il Sindaco Vacca ha anche voluto ringraziare il coach Chiappini, tutto il suo staff e le giocatrici del Volley Soverato per l'impegno e lo spettacolo sportivo offerto durante tutta la stagione. Le atlete del Volley Soverato hanno dimostrato grande determinazione e talento sul campo, regalando ai tifosi e agli appassionati di pallavolo emozionanti partite e momenti di grande spettacolo. Il Sindaco Vacca ha sottolineato la loro importanza come ambasciatrici della città di Soverato e ha espresso la sua fiducia nel prossimo campionato, auspicando ulteriori successi per la squadra.

Infine, il Sindaco Vacca ha concluso con un incoraggiante "Forza Soverato!", sottolineando l'entusiasmo e il sostegno della città nei confronti del Volley Soverato e dei suoi successi sportivi. L'impegno del Presidente Matozzo, del coach Chiappini, dello staff e delle giocatrici del Volley Soverato è stato riconosciuto come un punto di riferimento per la comunità di Soverato, che guarda con orgoglio alle performance della squadra e ai risultati ottenuti, auspicando un futuro ancora più brillante per il Volley Soverato nella stagione a venire.