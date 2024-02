Sindaco Davide Zicchinella ambizioso progetto di riqualificazione urbana a servizio dei Cittadini di Simeri Crichi

Trasformazione dell'Ex Asilo Provinciale: Il Sindaco di Simeri Crichi Realizza una Nuova Piazza e Parcheggio per la Comunità

Nel cuore di Simeri Crichi Centro, sotto via Cavour, da molti anni si ergeva un edificio fatiscente, un emblema di degrado e abbandono, di proprietà della Provincia e mai manutenuto. Tuttavia, i residenti possono ormai vedere la fine di questa brutta pagina nella storia urbana di Simeri Crichi.

Grazie all'iniziativa dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Davide Zicchinella, è partito l'iter per acquisire la struttura provinciale e trasformarla in un moderno parcheggio, gran parte dei quali saranno coperti, nella porzione sottostante la strada, e in una nuova piazza nella parte sopraelevata con vista su via Cavour.

La mancanza di parcheggi è un problema ben noto e molto sentito a Simeri Crichi Centro. Spesso, attraversare via Cavour diventa un'impresa quasi impossibile a causa delle soste selvagge dovute alla scarsità di spazi disponibili. Con l'apertura di tanti posti auto nelle vicinanze del corso principale, dove si trovano numerosi esercizi commerciali, sarà finalmente possibile inibire e sanzionare le soste indebite, favorendo un flusso ordinato di veicoli lungo tutto il corso.

Ma non è tutto: la nuova piazza non sarà solo un luogo di parcheggio, ma anche uno spazio di socializzazione e ritrovo per tutte le generazioni di Simeri Crichi Centro. Collegandosi al marciapiede attualmente staccato dall'ex Asilo, diventerà un punto di incontro per la comunità.

Il Sindaco Zicchinella ha annunciato che entro marzo si prevede di completare l'iter burocratico per il trasferimento di proprietà dalla Provincia al Comune e definire i dettagli del progetto. Una volta ottenute tutte le approvazioni necessarie, si prevede di iniziare i lavori entro l'estate. Secondo un cronoprogramma realistico, a meno di imprevisti, ci aspettiamo che i lavori si concludano tra fine 2024 ed inizio 2025.

Il 2024 si prospetta quindi come un anno di grandi opere e di costante attività amministrativa, tutto a vantaggio dei cittadini di Simeri Crichi. Parola di Sindaco!