Sindaco di Marcellinara Scerbo replica al Presidente della Provincia Mormile ed al Consigliere Regionale Montuoro : “Dalle parole si passi ai fatti e non solo sulla SP 168/1”

Al centro del dibattito anche pulizia e bitumazione delle strade provinciali e la questione relativa al nuovo impianto di produzione CSS nel territorio di Marcellinara

“Ho letto il comunicato del Presidente della Provincia Mormile e del Consigliere regionale Montuoro, ma ancora siamo alle parole e spero si passi presto ai fatti”: così il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo ha replicato alla nota diffusa in merito all’aggiudicazione definitiva dei lavori di rifacimento del muro crollato sulla strada provinciale 168/1, che ne ha determinato la chiusura ormai da quasi due anni.

“Comprendo che non facciano piacere le prese di posizione a mezzo stampa ma abbiamo visto che portano al risultato, quindi una domanda se la devono porre i firmatari della nota. Ebbene – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – al sottoscritto, così come ai cittadini di Marcellinara e non solo, ed agli operatori commerciali del territorio interessa che venga al più presto riaperta la strada provinciale.

Ora non vadano a trovare puerili giustificazioni se l’aggiudicazione di un appalto per problemi finanziari della Provincia, non certo addebitabili a Marcellinara, sia arrivato dopo sette mesi dalla gara, o addirittura tirare in ballo cause del crollo che sono state confutate dal Comune di Marcellinara con note tecniche suffragate da videoispezioni della condotta fognaria”.

“Se fossero attenti al territorio come dicono – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – avrebbero potuto constatare che, nell’attesa di questa aggiudicazione definitiva, il Comune di Marcellinara ha condotto, a proprie spese, seppur non spettanti allo stesso, i saggi per verificare la posizione delle opere fondali dei muri per procedere con l’interramento della condotta fognaria, per cui attendiamo l’autorizzazione provinciale”.

“Si impegnino pertanto – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – a fare in modo che possa essere riaperto al più preso il traffico su una singola corsia, e, contestualmente, provvedano, considerati i possibili pericoli derivanti da violente ed improvvise intemperie, alla pulizia dell’erba e delle cunette della stessa arteria provinciale, nel tratto compreso tra Loc. Rucci e Loc. Mandarano che, nei mesi scorsi, è stata completamente dimenticata, senza una motivazione plausibile.

Proseguano l’attenzione per la bitumazione delle strade provinciali che attraversano Marcellinara, per cui anche qui non si conosce l’esito delle gare pubblicate dalla Provincia nei mesi scorsi. E soprattutto esplicitino i pareri che devono rendere, Provincia e Regione, in merito alla prossima conferenza dei servizi per il progetto di nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) proposto dalla CalMe sul territorio di Marcellinara”.