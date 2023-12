Sindaco Severino manifestazione popolare a Santa Caterina dello Jonio: Costruire un'Alternativa al Centrodestra. I dettagli

Il Sindaco Severino e l'Ex Ministro De Micheli promuovono una mobilitazione progressista per il futuro della Calabria

SANTA CATERINA DELLO IONIO. - "Ritengo debba partire dal basso una mobilitazione popolare per costruire una credibile alternativa al centrodestra. Con questo spirito abbiamo organizzato lo svolgimento della festa de L'unità, sabato 14 ottobre, a Santa Caterina dello Jonio". È quanto ha dichiarato il sindaco Francesco Severino.

"Abbiamo inteso lanciare una sorte di appello - ha poi proseguito il sindaco- alle forze progressiste e democratiche a non più indugiare per la costruzione di una alternativa ad Occhiuto in Calabria e alla Meloni a Roma". Alla manifestazione hanno accolto l'invito ad intervenire diverse ed autorevoli espressioni del gruppo dirigente nazionale, regionale e locale del PD. L'iniziativa sarà conclusa dal segretario regionale del PD, senatore Nicola Irto e dall'ex ministro on. Paola De Micheli. Interverranno, inoltre, il segretario provinciale Domenico Giampà, il vicesindaco di Catanzaro Giuseppina Iemma, il consigliere regionale Ernesto Alecci ed Enza Bruno Bossio della direzione nazionale del PD.

Saranno la segretaria del circolo democratico Maria Antonietta De Francesco e lo stesso sindaco Francesco Severino a tratteggiare la straordinaria esperienza amministrativa di Santa Caterina. "Riteniamo sia utile sottolineare il valore di una esperienza- ha dichiarato Severino- che è stata riconosciuta prima di tutto da una stragrande maggioranza di popolo, 80 per cento di consensi alle ultime elezioni comunali, come una buona pratica amministrativa nel panorama nazionale e regionale. Riteniamo siano i fatti e i risultati realizzati a parlare e non le promesse. In cinque anni abbiamo cambiato il volto di Santa Caterina.

Nel prossimo quinquennio dobbiamo essere ancora più ambiziosi. La stessa presenza dell'on De Micheli- ha detto Severino- vuole essere una testimonianza di quello che è stato il suo fattivo impegno a favore del sud e della Calabria. Gli investimenti programmati dalla De Micheli da ministro, per la realizzazione di grandi opere strategiche infrastrutturali destinati alla Calabria non ha precedenti nella storia dell'Italia repubblicana. In particolare, il finanziamento dell'Alta Velocità ferroviaria da Salerno fino a Reggio Calabria, la elettrificazione della linea ferroviaria sull'intero versante ionico calabrese e un significativo investimento per la realizzazione della nuova statale Ss106 per tratti situati a sud di Crotone. Oggi- ha concluso Severino -dobbiamo invece vigilare perché questi investimenti non siano rimodulati o addirittura cancellati da Salvini e Meloni con il silenzio del Presidente della Regione, on Roberto Occhiuto".