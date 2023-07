Sindaco Severino: Una risposta decisa alla questione ambientale di Santa Caterina dello Ionio

Nota del Sindaco Francesco Severino sulla questione ambientale

SANTA CATERINA DELLO IONIO. - In merito al servizio andato in onda sul notiziario di Telejonio, l’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio che mi onoro di guidare, intende con forza chiarire i fatti rappresentati in maniera distorta con l’obbiettivo di squalificare l’immagine di un paese che lavora alacremente in termini di tutela ambientale e salvaguardia del territorio.

Non possiamo accettare che il consueto intervento di manutenzione ad una fossa settica che da 30 anni si effettua nei pressi del Torrente Imbarrata a venti metri dalla battigia, sia oggetto di strumentalizzazione col tentativo di creare panico e falsi allarmismi. Per amor di chiarezza, si tratta di acqua ristagnata che di certo non inquina le nostre acque cristalline.

Destano piuttosto stupore e meraviglia la velocità e l’entusiasmo con i quali, alcuni individui si sono precipitati per effettuare le riprese al fine di nuocere non solo all’immagine di Santa Caterina, bensì con l’intento esplicito di colpire le realtà economiche che sfruttano la stagione estiva per trarre del profitto.

La nostra squadra è a lavoro quotidianamente per restituire a cittadini, turisti e visitatori, un paese sempre più pulito, accogliente ed organizzato con i suoi servizi.

La salubrità dei nostri luoghi è garantita non solo dagli organi di controllo, ma anche da specie animali che proprio in questi giorni, hanno scelto le nostre spiagge per il deposito delle loro uova.

Semmai l’indignazione, codesti, che ancora non hanno fatto pace con se stessi, dovrebbero serbarla nei confronti degli attuali vertici regionali che hanno fatto “sparire” risorse importanti che di certo avrebbero consentito interventi di carattere prioritario per il funzionamento del depuratore.

Non accettiamo lezioni morali soprattutto se queste promanano da individui che in questa comunità hanno dimostrato di essere inadatti al ruolo rivestito.