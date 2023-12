Sindaco Vincenzo Marino 2 milioni di euro per una nuova viabilità e una rivoluzione a Pentone nel dopo covid. I dettagli

PENTONE. - Un totale di 750.000 euro è l’ammontare del finanziamento di cui è destinatario il Comune di Pentone. 250.000 euro destinati alla strada parallela a Via Vincenzo Marino a Sant’Elia, per la messa in sicurezza e l’ultimazione, così da avere una viabilità principale e periferica su quella zona efficiente e utilizzabile. 500.000 euro destinati invece alla Strada che porta al fiume Alli, anche qui un ulteriore opzione alla viabilità del centro che dopo la Culovi – Carbasile avrà questa arteria utilizzabile a tutti gli effetti. Insomma, una vera e propria rivoluzione per Pentone e i suoi Quartieri che avranno una viabilità migliore, funzionale e soprattutto praticabile in ogni condizione meteo.

Due finanziamenti destinati ad interventi su criticità viarie esistenti da anni e che finalmente vedranno partire l’iter per la completa risoluzione. Anche Pentone quindi dopo i 250.000 euro della Culovi – Carbasile con questi ulteriori 750.000 euro arriva ad 1.000.000 di finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio.

A questi si devono aggiungere i circa 150.000 euro di progettazione tra Via Kennedy a Bonaventura e Località Gaglianese a Pentone: un’attenzione certificata da questi finanziamenti che diventerà concreta con l’avvio dei lavori. “Il totale dei finanziamenti ad un anno dalla scadenza elettorale – dichiara il Sindaco, Vincenzo Marino – si fa sostanzioso con oltre 2 milioni di finanziamenti già decretati e altri in attesa di conferma., che ci rendono orgogliosi e che ci fanno essere fiduciosi sia a livello di programmazione sia più concretamente per la risoluzione delle problematiche del territorio.

L’Amministrazione che rappresento ogni giorno cerca di rispondere alle istanze dei cittadini e del territorio tutto con impegno e costanza ora che, superata la fase critica del covid e del post- covid, intervenire e programmare è diventato sicuramente più fattibile.”