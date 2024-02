Sindaco Zicchinella e la rivoluzione del parco a mare HomoMorto: il nuovo inizio di Simeri Crichi

Il Sindaco Zicchinella e la sua squadra trasformano un'area abbandonata in un gioiello della Costa Ionica"

SIMERI CRICHI - Il Parco a Mare HomoMorto è destinato a diventare un gioiello della nostra comunità, grazie all'arduo lavoro del Sindaco Davide Zicchinella e della sua squadra di amministratori. Negli ultimi trent'anni, questa pittoresca area verde ha sofferto di incuria e abbandono, ma ora è il momento di un cambiamento radicale.

Il sindaco Zicchinella e il suo team hanno preso in mano la situazione e stanno lavorando instancabilmente per trasformare il Parco a Mare in un luogo che possa essere orgoglio di Simeri Crichi. Le sfide sono molte: impianti di illuminazione obsoleti, fontane inutilizzabili, giochi per bambini pericolosi e un arredo urbano fatiscente sono solo alcune delle difficoltà da affrontare.

Tuttavia, la visione del sindaco va oltre la semplice ristrutturazione del parco. Egli vede il potenziale di creare nuove opportunità per la comunità e i visitatori. La riapertura di chioschi e la possibilità di servire gelati, panini e molto altro durante l'estate non solo renderanno il parco più accogliente, ma daranno anche lavoro ai giovani e a chiunque desideri intraprendere questa avventura imprenditoriale.

Ma non è tutto qui. Il sindaco Zicchinella sogna di trasformare il Parco a Mare in uno spazio multifunzionale, aperto a tutti. Qui, le famiglie potranno trascorrere del tempo all'aria aperta, praticare sport e godersi eventi musicali e spettacoli. È un progetto ambizioso che mira a trasformare questa zona in uno dei punti di riferimento della costa Ionica.

E, come se tutto ciò non bastasse, il sindaco Zicchinella ha in programma di costruire un lungomare, rendendo Simeri Mare una delle poche località marine della costa Ionica senza una passeggiata sul lungomare.

La missione dell’amministrazione di Zicchinella è chiara: combattere l'abbandono e la negligenza, e promuovere il cambiamento, la bellezza e la crescita continua per la sua comunità. Siamo impazienti di vedere come si svilupperanno queste importanti iniziative nei prossimi mesi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!